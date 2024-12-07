Bitcoin ETF'leri rekor işlem hacmine koşuyor

Sektör liderleri, kripto para ekosisteminin ana akım finansa entegrasyonunu ele aldı. 21Shares CEO'su Hany Rashwan, küresel ekonomik düzende önemli bir dönüşüm yaşandığına dikkat çekti.

BlackRock Rekor Kırmaya Devam Ediyor

Ocak ayında başlayan spot Bitcoin ETF'leri dönemi kripto para piyasalarında yeni bir sayfa açtı. Kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle Bitcoin fiyatı ilk kez 100 bin doları aştı. Bu gelişme stablecoin piyasasında da etkisini gösterdi.

BlackRock CEO'su Larry Funk, kripto paralar konusundaki eski görüşlerini değiştirdiğini temmuz ayında açıklamıştı. Şirketin Bitcoin ETF'si, piyasadaki en güçlü oyuncu konumuna yükseldi.

K33 Araştırma Başkanı Vetle Lunde, BlackRock ETF'sinin ABD'deki en güçlü üçüncü ETF yatırım ürünü olduğunu vurguladı. SkyBridge Capital araştırma başkanı John Svolos ise stablecoin adaptasyonunun küresel ticarette önemli rol oynadığına dikkat çekti.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, USDT'nin piyasa değerinin son 20 günde 16 milyar dolar arttığını belirtti. Bu artışta Bitcoin ETF'lerine yönelik yoğun talep etkili oldu.