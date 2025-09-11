Bitcoin enflasyon verisi sonrası güçleniyor

Kripto piyasalar açıklanan CPI verilerinin ardından toparlandı. Tüketici Fiyat Endeksi'nin beklentilerle uyumlu gelmesi Fed'in para politikası kararlarında yumuşama sinyalleri verdi. Piyasa katılımcıları gelecek hafta yapılacak FOMC toplantısında faiz indirimi beklentilerini artırdı.

Bitcoin Kritik Dirençte Beklerken Piyasalar Fed'e Odaklandı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan Ağustos CPI verileri ana enflasyon oranının yıllık yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleştiğini gösterdi. Bu rakam ekonomistlerin önceden yaptığı tahminlerle tam olarak uyumlu geldi.

Tahmin piyasası Polymarket üzerinden yatırımcıalr Fed'in gelecek hafta faiz oranlarını düşürme ihtimalini yüzde 88 olarak değerlendiriyor. CME FedWatch verileri ise 50 baz puanlık büyük bir indirimin olasılığının azaldığını işaret ediyor.

Kripto yatırım fonları üçüncü günde de net giriş yaşadı. Blockhead kurucu ortağı Timothy Misir, spot Bitcoin ETF'lerine 757 milyon dolar net giriş olduğunu bildirdi. Ethereum fonlarına da 172 milyon dolarlık yatırım akışı gerçekleşti.

Teknik analiz açısından Bitcoin'in 113K-114K dolar bandında işlem gördüğü gözlemleniyor. Analistler bu seviyeyi "yükseliş kapısı" olarak tanımlıyor. Misir'e göre Bitcoin'in 113K dolar üzerinde günlük kapanış yapması 118K dolar hedefini açabilir.

Goldman Sachs CEO'su David Solomon gibi deneyimli isimler Fed'in faiz indirimine gideceği yönünde görüş bildirdi. Bu gelişme tipik olarak Bitcoin ve risk varlıkları için yükseliş sağlıyor.

Wincent'tan kıdemli direktör Paul Howard da benzer görüşleri paylaştı. Howard, piyasaların 2026'nın ilk çeyreğinden önce üç faiz indirimi fiyatladığını belirtti.