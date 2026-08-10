Bitcoin devi Strategy satışa devam etti

Şirketin pazartesi günü yayımladığı resmî bildirime göre 1690 Bitcoin, 3-9 Ağustos tarihleri arasında ortalama 64 bin 262 dolardan satıldı. Strategy, bu satıştan elde ettiği geliri değişken faizli imtiyazlı hisse türü STRC'den 1 milyon 152 bin 20 adet geri almak için kullandı.

Şirket aynı hafta 6,59 milyon adi hissesini 653,1 milyon dolara sattı. Şirket, bu gelirin 650 milyon dolarını dolar rezervine aktardı ve rezerv bakiyesini 9 Ağustos itibarıyla 4,65 milyar dolara çıkardı. Kalan 3,1 milyon dolar ise şirketin nakit bakiyesine eklendi.

Strategy'nin elindeki Bitcoin'in ortalama alım maliyeti 75 bin 385 dolar, toplam maliyeti ise yaklaşık 63,4 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bitcoin varlıklarının bugünkü değeri ise yaklaşık 54,7 milyar dolara karşılık geliyor. Bu da şirketin Bitcoin'in 21 milyonluk azami arzının yaklaşık yüzde 4'ünü tutmayı sürdürse de mevcut fiyatlarla ciddi bir kâğıt zararı taşıdığı anlamına geliyor.

GELİR DOLAR REZERVİNE VE STRC GERİ ALIMINA GİTTİ

Bu satışlar, Strategy'nin yeni sermaye çerçevesinin bir parçasını oluşturuyor. Dijital Kredi Sermaye Çerçevesi olarak adlandırılan bu yapı kapsamında şirket, dolar rezervinin kullanımını imtiyazlı hisse temettüleri ve faiz ödemeleriyle sınırlandırdı. Ayrıca dijital kredi menkul kıymetleri için 1 milyar dolarlık bir geri alım programı onayladı ve önceliği STRC'ye verdi.

Şirket ayrıca 1 milyar dolarlık adi hisse geri alım programını devreye aldı. Bitcoin satış programını da genişleterek dolar rezervini, temettüleri ve menkul kıymet geri alımlarını finanse etmek için 5 milyar dolara kadar Bitcoin satışına imkân tanıdı. Bu dönemde STRC, haziran sonundaki 75 doların altındaki seviyeden 95 doların üzerine çıktı. Şirket, hisseyi 100 dolarlık nominal değerine yaklaştırmayı hedefliyor.

Son işlemlerin ardından Strategy'nin imtiyazlı hisse geri alım programında 785,2 milyon dolar, adi hisse geri alım programında ise 1 milyar dolar kullanılabilir durumda kaldı.

BİTCOİN BİRİKTİREN ŞİRKETLER ZOR DÖNEMDE

Strategy'nin satışları, Bitcoin hazinesi kuran şirketlerin genel olarak zorlandığı bir döneme denk geldi. Sektör verilerine göre 196 halka açık şirket Bitcoin biriktirme modelini benimsedi. Strategy'nin ardından en büyük Bitcoin hazinelerine sahip şirketler arasında Twenty One, Metaplanet, MARA ile Adam Back ve Cantor Fitzgerald tarafından desteklenen Bitcoin Standard Treasury Company yer alıyor.

Ancak bu grubun hisseleri, 2025 yazındaki zirvelerinden belirgin biçimde geriledi. Şirketlerin piyasa değerleri, sahip oldukları net varlık değerine kıyasla belirgin biçimde geriledi. Örneğin Strategy hissesi hâlâ zirvesinin yaklaşık yüzde 78 altında bulunuyor.

Şirketin kurucu ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Michael Saylor ise pazar günü sosyal medyada "İş başında" notuyla bir Bitcoin takip grafiği paylaştı. Yöneticinin düzenli pazar paylaşımları geçmişte alım duyurularının habercisi olurdu, ancak şirketin stratejisi değiştikçe son haftalarda daha muğlak hale geldi. Saylor geçen hafta kendi Bitcoin'inden tek bir satoshi bile satmadığını söylemişti. Kişisel duruşunu şirket kararlarından ayıran Saylor, Strategy'nin halka açık bir şirket olduğunu ve kendi cüzdanı olmadığını belirtmişti.

İlk 100 TL kripto varlık alımına 500 TL hediye!



1-31 Ağustos tarihleri arasında YAZ500 kodu ile Stablex’e üye ol, 100 TL’lik ilk kripto varlık alımına 500 TL kazanacak 1000 kişiden biri olma şansı yakala.



Kampanyaya Katıl