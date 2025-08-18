Bitcoin devi Strategy alımlarına devam ediyor

Bitcoin devi Strategy alımlarına devam ediyor
Bitcoin rezerv devi Strategy, 51,4 milyon dolara 430 Bitcoin satın alarak toplam varlığını 629.376 Bitcoin'e çıkardı. Michael Saylor'ın şirketi beş yıllık birikim stratejisiyle 72,4 milyar dolar değerinde kripto para portföyüne ulaştı. Şirketin kâğıt kazancı 26,2 milyar doları bulurken Bitcoin arzının yüzde üçüne yaklaşıyor.

Strategy'nin son Bitcoin alımı, piyasa temelli büyüme stratejisinin ne kadar etkili çalıştığını ortaya koyuyor. Ortalama 119.666 dolar fiyatla gerçekleştirilen satın alım işlemi hamlesi, şirketin net aktif değer temelli finansman sistemi (mNAV) üzerinden finansman sağlama stratejisinin devamı niteliğinde.

Strategy Bitcoin Varlıklarını 629 Bin Seviyesine Çıkardı

Wall Street analistlerinin övgüyle karşıladığı bu model, Strategy'yi dünyanın en büyük halka açık Bitcoin sahibi konumunda tutuyor. Michael Saylor'ın liderlik yaptığı bu yaklaşım, diğer kurumsal yatırımcılar için örnek teşkil ediyor.

Şirketin ikinci çeyrek finansal sonuçları, Bitcoin varlıklarındaki değer artışının gücünü gösteriyor. 10 milyar dolar net gelir ve 14,03 milyar dolar faaliyet geliri ile rekor kıran bir performans sergiledi.

Bu başarı, büyük ölçüde portföyündeki Bitcoin artışlarından kaynaklandı. Yenilenen ABD finansal raporlama düzenlemeleri, şirketlerin dijital varlıkları gerçeğe uygun değerde taşımalarına olanak tanıyor.

Strategy'nin finansman makinesi, güçlü kazanç ortamıyla doğrudan beslenmeye devam ediyor. Analistler, firmanın mNAV odaklı ihraç modelini "sermaye hassasiyeti" olarak nitelendirirken, bu sistemin etkinliğini övüyorlar.

Kurumsal Bitcoin trendi hızla genişlerken, Strategy açık ara hız belirleyicisi olmaya devam ediyor. MARA, Riot, Galaxy Digital gibi firmalar da benzer yaklaşımları izlerken, Strategy'nin beş yıllık vizyonu başarılı sonuç vermeye devam ediyor.

