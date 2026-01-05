Bitcoin 93 bin doları geride bıraktı

Bitcoin, saat 10:00 itibarıyla 93.113 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 2,1 değer kazandı. Ethereum (ETH) yüzde 1,7 artışla 3.194 dolara yükselirken, XRP yüzde 5,5, BNB yüzde 2,3 ve Solana (SOL) yüzde 2,3 yükselişe geçti. Asya borsaları da benzer bir tabloya sahne olduç Güney Kore'nin Kospi endeksi Pazartesi öğlenine kadar yüzde 2,83 yükselirken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2,82 değer kazandı.

VENEZUELA OPERASYONU PİYASALARA YÖN VERİYOR

CoinEx Research Baş Analisti Jeff Ko, piyasa katılımcılarının ABD'nin Venezuela'daki operasyonunu ve olası petrol sektörü hamlelerini yakından takip ettiğini söyledi. Kaynaklara göre Venezuela'nın görevden alınan Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi, Cumartesi günü bir ABD askeri operasyonuyla Karakas'ta yakalandıktan saatler sonra New York'a getirildi. Maduro'nun narkoterörizm ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanması bekleniyor.

Haberin ardından ABD ham petrol vadeli işlemleri (WTI) yüzde 0,35, küresel referans Brent ham petrol ise yüzde 0,2 geriledi. Maduro'nun yakalanması, İran ile olası bir gerginlik tırmanması endişelerini de beraberinde getirdi. İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, operasyonun ardından İran'a yönelik bir uyarı mesajı yayınladı.

Ko, hafta sonu geleneksel piyasaların kapalı olması nedeniyle kripto paraların bu haberleri absorbe eden ana likidite aracına dönüştüğünü vurguladı. Analiste göre rallinin boyutu, yatırımcıların Venezuela gelişmelerini riskli varlıklar için genel olarak olumlu yorumladığına işaret ediyor.

Presto Research Araştırma Ortağı Min Jung da konu hakkında, "Yeni yılın ilk haftası genellikle yatırımcıların taze pozisyon aldığı bir dönem. Bitcoin muhtemelen mevcut seviyelerde cazip bir giriş noktası olarak değerlendiriliyor. Yatırımcılar ayrıca küresel piyasalarda potansiyel volatilite kaynağı olan jeopolitik gelişmeleri yakından izliyor." ifadelerini kullandı.

LVRG Research Direktörü Nick Ruck ise Bitcoin'in yükselişinin, yeni yılla birlikte yeniden canlanan yatırımcı ilgisi ve konsolide olan piyasada süren kurumsal birikimden güç aldığını belirtti. Ruck, "Yatırımcılar sürdürülebilir bir çıkış için 95.000 dolar civarındaki kritik direnç seviyelerini, makroekonomik değişimlerin potansiyel etkilerini ve 2026 başındaki ETF akış dinamiklerini yakından takip ediyor." dedi.

MEMECOİN RALLİSİ VE LİKİDASYONLAR

Ana kripto paraların ötesinde, memecoin sektörü de dikkat çekici bir ralli yaşadı. Shiba Inu yüzde 5,5, Pepe yüzde 9, Bonk yüzde 9,7 ve Pudgy Penguins yüzde 7 yükselirken, Dogecoin (DOGE) yüzde 0,6 geriledi.

Ani yükselişle birlikte son dört saatte yaklaşık 141,2 milyon dolarlık likidasyonlar yaşandı. Coinglass verilerine göre bu likidasyonların yaklaşık 133 milyon doları short pozisyonlardan oluşuyor.

Kronos Research Baş Yatırım Sorumlusu Vincent Liu, yatırımcıların geçen haftaki Fed toplantı tutanaklarının faiz yönlendirmesine olası etkisini ve yaklaşan ABD işsizlik başvuruları verilerini de takip ettiğini belirtti. Liu, "Makro netlik, BTC'nin bu ivmeyi sürdürüp sürdüremeyeceğini veya geri çekilip çekilmeyeceğini belirleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ko, ABD hisse senedi piyasalarının açılışının kritik bir test olacağını, "Yeşil bir açılış, Venezuela gelişmelerine ilişkin boğa yorumunu güçlendirir ve BTC'nin 92.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmasını destekler." sözleriyle vurguladı.