Emlakçıya 'Merhaba' yazan kadın, aldığı cevapla şoke oldu: Siz nasıl esnafsınız?

İstanbul’da kiralık ev ilanı için emlakçıyla iletişime geçen bir kadın, aldığı yanıt sonrası tepki göstererek yaşadığı durumu paylaştı.

“NE İŞLE MEŞGULSÜNÜZ?” SORUSUNA TEPKİ

İddiaya göre kadın, emlakçıya “Merhaba” yazarak ilan hakkında bilgi almak istedi. Ancak emlakçının “Ne işle meşgulsünüz?” sorusuyla karşılaşan kadın, bu soruya sert tepki gösterdi.

Kadın, emlakçıya “Benim sorduğum sorunun cevabı bu mu? Siz nasıl esnafsınız!” diyerek çıkıştı.

YAŞANANLARI PAYLAŞTI

Yaşadığı diyalogu kayıt altına alan kadın, görüntüleri daha sonra paylaşarak durumu gündeme taşıdı. Kısa sürede yayılan video farklı görüşleri de beraberinde getirdi.

FARKLI YORUMLAR GELDİ

Görüntünün altına yapılan yorumlarda kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar emlakçıya tepki gösterirken, bazıları ise sorunun normal olduğunu savundu.

Yorumlarda, “Emlakçı ve galericiler, vatandaşın kanını emen iki meslek grubu”, “Adam vakit nakittir mantığıyla en son sorması gereken soruyu sorup kısadan kesmek istemiş”, “Ne sorsun istersin? Adam gayet uygun sormuş” ifadeleri yer aldı.