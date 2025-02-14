Binance ve SEC arasında iki aylık ateşkes

Binance ve SEC arasında iki aylık ateşkes
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Washington'daki federal yargıç, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) yeni kripto görev gücü çalışmaları kapsamında Binance ile süren hukuki anlaşmazlığın 60 gün süreyle askıya alınmasına karar verdi. Columbia Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Amy Berman Jackson, her iki tarafın talebi üzerine davanın 14 Nisan'a kadar duraklatılmasına hükmetti.

Donald Trump yönetimi altındaki SEC'in kripto varlıklara yönelik tutumu önemli bir değişim gösteriyor. Geçici Başkan Mark Uyeda'nın görevlendirdiği Komisyon Üyesi Hester Peirce liderliğindeki kripto görev gücü, bazı tokenları "menkul kıymet olmayan" olarak sınıflandırmayı planlarına aldı.

Trump Yönetimi SEC Kripto Para Politikasını Değiştiriyor

SEC'in yaklaşımındaki bu değişim, kripto para sektörü için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Özellikle Binance davasının askıya alınması, sektörde yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.

2023 yılında SEC tarafından dava edilen Binance, tescilsiz olduğu ve işlem kontrollerini yanlış beyan ettiği gerekçesiyle sorgulanmıştı. Aynı yıl Banka Gizlilik Yasası ihlalleri nedeniyle 4 milyar doların üzerinde ceza ödeyen borsa için yeni bir sayfa açılıyor.

SEC'in yeni kripto görev gücü, sektörü düzenlemek için kapsamlı bir çerçeve hazırlıyor. Bu süreçte, token sınıflandırması ve menkul kıymet tanımları yeniden ele alınacak. Komisyon Üyesi Hester Peirce'in liderliğindeki çalışmalar, kripto para piyasasının geleceğini şekillendirecek.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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