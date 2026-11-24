ABD Adalet Bakanlığı, Binance'ten 29 Ekim'de çalınan fonların bir bölümü olan yaklaşık 1,17 milyar dolarlık USDC için Washington'daki federal mahkemede müsadere davası açtı. Dava 18 blok zincirindeki 36 adresi kapsıyor.

USDC'nin ihracını yapan Circle bu adreslerdeki tokenlara erişimi engelledi. Orijinal tokenları aktaramayan şirket, mahkemenin müsadere kararı çıkınca aynı miktarda yeni USDC basıp ABD'ye vermeyi kabul etti.

DONDURULAN FONLAR 2,9 MİLYAR DOLARI AŞTI

ABD makamları saldırıdan bu yana 2,9 milyar dolardan fazla kripto paranın dondurulmasına, el konulmasına ya da iadesine yardım etti. Bakanlık 12 Kasım'da da 1,2 milyar doları aşan fon için mahkemeden el koyma ya da kısıtlama izni almıştı.

Savcılar, Circle'ın kilidi kalkarsa adresleri kontrol edenlerin USDC'yi yeniden taşıyabileceğini belirtti. Circle ve Binance, mahkemenin 14 günlük kısıtlama kararına da bu kararın dava boyunca uzatılması talebine de onay verdi.

Tether da saldırıyla bağlantılı 1,5 milyar dolardan fazla USDT'yi dondurmuştu. Binance ise yaklaşık 6,34 milyar dolarlık kaybını kendi kaynaklarıyla karşılamış ve Abu Dabi'deki bir mahkemeden 6,5 milyar dolarlık küresel dondurma kararı almıştı.

247 MİLYON DOLAR KARIŞTIRMA İŞLEMLERİNDEN GEÇTİ

Bir blok zinciri analiz şirketine göre saldırganlar en az 247 milyon doları Bitcoin (BTC) karıştırma işlemlerinden geçirdi. Bu işlemler birden çok kullanıcının fonlarını birleştirerek paranın kaynağını gizlemeye yarıyor.

Fonlar en az 16 blok zincirinde 27 bin cüzdan ve yaklaşık 90 bin işlemle dağıtıldı. Şirkete göre çalınan fonlardan 2,35 milyar dolar hâlâ saldırıyla bağlantılı adreslerde duruyor, bunun içinde saldırıdan bu yana hiç hareket etmeyen 18 bin 270 Bitcoin de var.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) saldırıyı Kuzey Kore'nin TraderTraitor grubuna bağlıyor, Kuzey Kore ise suçlamaları reddediyor. Binance bağımsız bir güvenlik incelemesi için Mandiant, SlowMist ve Verichains'i görevlendirdi.