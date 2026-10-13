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Bankacılık devinden Ripple hamlesi

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Bankacılık devinden Ripple hamlesi
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Standard Chartered, Ripple'ın RLUSD stablecoini için kurumsal saklama hizmetini başlattı. Banka, müşterilerin varlıklarını işlem platformuna göndermeden teminat olarak kullanabilmesi için de Ripple ve LMAX Group ile çalışıyor. Bu ikinci aşama henüz onay ve test sürecinde bulunuyor.

Bankanın açıklamasına göre hizmet, XRP Ledger üzerinde çıkarılan RLUSD'yi kapsıyor. Uygun kurumsal müşteriler, Dubai Uluslararası Finans Merkezi'ndeki şube üzerinden bankanın dijital varlık saklama altyapısına erişebiliyor. Şube, Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi'nin denetimi altında faaliyet gösteriyor.

RLUSD BANKADA KALIRKEN TEMİNAT OLABİLECEK

İş birliğinin sonraki adımı, saklanan varlıkların işlemlerde kullanılmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Planlanan modelde müşterinin uygun RLUSD bakiyesinin değeri, kurumsal işlem platformu LMAX Group'a teminat olarak yansıtılacak. Tokenların kendisi ise Standard Chartered'ın saklamasında kalabilecek.

Böylece müşteri, işlem için ayırdığı RLUSD'yi doğrudan platforma taşımak zorunda olmayacak. Taraflar bu yapıyı, üzerinde anlaşılacak LMAX ürünleri ve çözümlerinde kullanmayı hedefliyor. Düzenleme, bütün müşterilere veya platformdaki her işleme otomatik olarak uygulanmayacak.

Standard Chartered, modelin varlık transferinden kaynaklanan operasyonel riskleri azaltmasını ve müşterilerin işlem yaptıkları karşı tarafa yönelik risklerini yönetmesini kolaylaştırmasını bekliyor. Banka ayrıca kurumların ellerindeki varlıkları daha verimli kullanabileceğini belirtiyor. Bunlar planlanan yapının hedefleri olarak sunuluyor.

LMAX BAĞLANTISI İÇİN TEST VE ONAY GEREKİYOR

Saklama hizmeti kullanıma açılmış olsa da teminat düzenlemesinin tamamlandığı açıklanmadı. Gelecekte sunulması planlanan özellikler, nihai belgelerin hazırlanmasına, testlerin başarıyla sonuçlanmasına, ilgili mevzuata uyuma ve kurum içi onaylara bağlı bulunuyor. Hizmetin sunulacağı ülkelerde gerekli hazırlıkların da tamamlanması gerekiyor.

Standard Chartered'ın dijital varlık yöneticisi Waqar Chaudry, kurumsal müşterilerin bu piyasalara katılırken varlıkların korunması ve risk yönetiminden ödün vermek istemediğini belirtti. Chaudry, Ripple ve LMAX ile yürütülen çalışmanın güvenli saklama, likiditeye erişim ve teminat kullanımını bir araya getirmeyi amaçladığını ifade etti.

Ripple ile LMAX Group, RLUSD'nin kurumsal kullanımını genişletmek için Ocak 2026'da iş birliği duyurmuştu. Bankanın katıldığı yeni aşama, bu çalışmaya saklama ve teminat yönetimi bağlantısını ekliyor. Teminat özellikleri için kesin başlangıç tarihi verilmezken, uygulama ilerledikçe yeni ayrıntıların açıklanacağı bildirildi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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