Bankacılık devi Bitcoin ve Ethereum işlemlerini açtı

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Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumundan (VARA) lisans onayı alan banka, hizmeti ilk aşamada profesyonel yatırımcı kategorisindeki müşterilerine sunacak. Böylece kripto alım satımı, bankanın varlık yönetimi hizmetleri arasına doğrudan işlem seçeneği olarak eklenecek.

KRİPTO VARLIKLARIN SAKLANMASINI BANKA ÜSTLENECEK

Yeni sistemde alım satım, saklama ve işlemlerin tamamlanması bankanın kendi hizmet yapısı içinde yürütülecek. Müşterinin işlem için ayrı bir platforma geçmesine gerek kalmayacak. Banka, kapalı devre olarak tanımladığı modelin dış cüzdan kullanımından kaynaklanan risklere maruziyeti azaltmayı amaçladığını belirtiyor.

Hizmet, Standard Chartered'ın varlık yönetimi ve bireysel bankacılık birimi ile kurumsal ve yatırım bankacılığı biriminin iş birliğiyle geliştirildi. Bankanın girişim kolu SC Ventures tarafından desteklenen Zodia Markets da çalışmaya katıldı.

Standard Chartered'ın küresel varlık çözümlerinden sorumlu yöneticisi Samir Subberwal, müşterilerin dijital varlıklara erişimin yanında düzenlemeye tabi bir kurum üzerinden yatırım yapmanın sağlayacağı güveni de aradığını söyledi. Subberwal, yeni hizmeti dijital varlıkların bankanın temel varlık yönetimi ürünlerine dahil edilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi.

ETF ERİŞİMİNE DOĞRUDAN ALIM SATIM EKLENİYOR

Banka, uygun müşterilerine daha önce de hisse işlem platformu üzerinden kripto borsa yatırım fonlarına erişim sağlıyordu. Kripto piyasasına bağlı yapılandırılmış ürünler ve tezgah üstü türevler de mevcut seçenekler arasında yer alıyordu. Yeni hizmet, bu ürünlere Bitcoin ve Ethereum'un doğrudan alınıp satılmasını ekliyor.

İlk aşamadaki erişim Birleşik Arap Emirlikleri ile sınırlı olacak. Bankanın ülke, Orta Doğu ve Pakistan operasyonlarının başındaki Rola Abu Manneh, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kuruluşun dört küresel varlık yönetimi merkezinden biri olduğunu belirtti.

Standard Chartered, hizmeti zaman içinde başka pazarlara da taşımayı planlıyor. Açıklamada genişlemenin hangi ülkeleri kapsayacağı ve ne zaman gerçekleşeceği belirtilmedi. İşlem ücretleri ve asgari yatırım tutarı da paylaşılmadı.