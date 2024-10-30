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Analistlerden çarpıcı tahmin: Bitcoin 2025'te zirve yapacak

Analistlerden çarpıcı tahmin: Bitcoin 2025'te zirve yapacak
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Kripto araştırma firması 10X Research, kurumsal ilgi ve piyasa sinyallerinin Bitcoin (BTC) fiyatını Ocak 2025'e kadar 100 bin dolara taşıyabileceğini öngörüyor. Firma tarafından geliştirilen tahmin modelinin son 15 sinyaldeki yüzde 86,7'lik doğruluk oranı ve BlackRock gibi kurumsal yatırımcıların artan ilgisi, bu hedefin gerçekçiliğini destekliyor.

Spot Bitcoin ETF piyasası Ekim ayında 4,1 milyar dolarlık yatırım çekerken, Bitcoin'in altı aylık yeni zirve yapması gelecek üç ayda yüzde 40'lık medyan getiri beklentisini oluşturdu. Bu yükseliş mevcut 73 bin dolarlık fiyattan BTC'yi Ocak 2025'e kadar 101 bin doların üzerine taşıyabilir.

Kurumsal Yatırımlar Bitcoin Rekoru İçin Geri Sayımı Başlattı

10X Research tahmin modeli, en sonuncusu 14 Ekim'de olan iki alım sinyali tetikledi. Araştırma ekibi, Bitcoin'in son altı ayda ilk kez yeni bir zirve kaydetmesinin ardından tipik olarak üç aylık süreçte yüzde 40'lık medyan getiri görüldüğünü belirtti.

Yatırım akışlarının merkezinde BlackRock gibi kurumsal yatırımcıların Bitcoin'i uzun vadeli istikrarlı bir varlık veya dijital altın olarak değerlendirmesi yer alıyor.

10X Research, Donald Trump'ın 2024 ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının kripto piyasasını güçlendirebileceğini öngörüyor. Yaklaşan düzenlemeler şirketlerin Bitcoin varlıklarını güncel piyasa fiyatlarıyla raporlamasına olanak tanıyacak.

Ethereum (ETH) için görünüm son iki yıldaki düşük getiriler nedeniyle negatif seyrediyor. Rapor, kısa vadeli Ethereum rallileri konusunda iyimserken, yenilikler durgun gidişatı değiştirmediği sürece uzun vadeli beklentiler konusunda temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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