Amerika'nın en büyük bankası Coinbase ile stratejik ortaklık kurdu

Amerika'nın en büyük bankası Coinbase ile stratejik ortaklık kurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

JPMorgan Chase, Coinbase ile kapsamlı ortaklık kurarak 80 milyondan fazla müşterisine kripto para erişimi açıyor. JPMorgan müşterileri bu sonbahar kredi kartlarıyla Coinbase hesaplarını besleyebilecek, 2026'da ise 'ödül sistemi' puanlarını USDC stablecoine çevirebilecek. Anlaşma, ABD bankacılığında kripto entegrasyonu için dönüm noktası oluşturuyor.

Amerika'nın en büyük bankası JPMorgan Chase duyurduğu Coinbase ortaklığıyla kripto dünyasına köprü kuruyor. Bu stratejik hamle, Fed, FDIC ve OCC'nin bankaların kripto saklama konusundaki beklentilerini netleştiren ortak açıklamasının ardından geliyor. Ortaklık sayesinde Chase müşterileri bankacılık ilişkilerini bozmadan kripto piyasasına adım atabilecek.

JPMorgan Chase 80 Milyon Müşteriye Kripto Erişimi Sunuyor

Anlaşmanın ilk aşamasında Chase müşterileri bu sonbahar kredi kartlarını kullanarak Coinbase hesaplarına para yatırabilecek. Bu süreç nakit avans şartlarına tabi olabilir ancak geleneksel bankacılık ile kripto dünyası arasındaki bariyerleri önemli ölçüde azaltacak.

2026 yılında devreye girecek ikinci aşamada ise Chase ödül sistemi Circle'ın USDC stablecoinine dönüştürülebilecek. Bu özellik doğrudan Coinbase'in Ethereum Layer 2 Blockchain ağı Base üzerinde hayata geçirilecek. Coinbase bu sistemin büyük bir ödül programının kripto varlığa dönüşüm imkânı sunan ilk örnek olduğunu belirtti.

JPMorgan'ın kripto para stratejisi bu ortaklıkla güçleniyor. Banka Kinexys platformu aracılığıyla JPMD tokenı dahil olmak üzere mevduat tokenlarını pilot olarak test ediyor. JPMorgan tokenize edilmiş mevduatların sigortalı banka yükümlülüklerini temsil ettiği için bazı stablecoinlere karşı düzenleyici tercih edilen format olabileceğini savunuyor.

Coinbase'in banka kanal stratejisi de bu anlaşmayla genişliyor. Borsa geçen hafta PNC Bank ile benzer bir ortaklık duyurmuştu. Bu yaklaşım kripto borsaları ile düzenlenmiş bankalar arasında daha derin iki yönlü bağları işaret ediyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
MSB'den 12 askerimizin şehit olmasına ilişkin yeni açıklama: Sonuçlar paylaşılacaktır

MSB'den 12 askerimizin şehit olmasına ilişkin yeni açıklama
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok

Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok
CHP'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu! İşte 10 kişilik liste

CHP'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Ölmeden katilinin adını verdi: Bağırsakları dışına çıkmıştı

Can çekişirken katilinin adını verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temmuz ayı doğum destekleri hesaplara geçiyor! Bakan Göktaş duyurdu

Annelere 5 bin TL destek bugün hesaplara yatıyor
title