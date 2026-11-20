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Altın bugün ons başına 3514 dolara inerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Bitcoin (BTC) de teknoloji hisselerindeki satış sürerken gece saatlerinde yaklaşık 61 bin 300 dolara geriledi ve temmuz başından bu yana en düşük seviyeye indi.

Düşüşün arkasında enflasyondan arındırılmış faizlerdeki yükseliş bulunuyor. ABD'nin iki yıllık reel faizi yüzde 2,40'ın üzerine çıkarak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar endeksi de 103,80 civarına yükseldi.

FAİZ BASKISI ALTINI VE BİTCOİN'İ VURDU

Çeyrek başından bu yana altının kaybı yüzde 15'e, Bitcoin'in kaybı yüzde 28'e ulaştı. Faiz getirisi ya da nakit akışı olmayan altın ve Bitcoin, tahvillerin enflasyon sonrası getirisi arttıkça yatırımcı gözünde cazibesini yitiriyor. Güçlü dolar da bu varlıkları tutmanın maliyetini artırıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 18 Kasım'da yayımlanan tutanakları, yetkililerin neredeyse tamamının aralıkta çeyrek puanlık artırım beklediğini gösterdi. JPMorgan aralıktan sonra ocak ve martta da birer artırım bekliyor. Fed faiz kararını 9 Aralık'ta açıklayacak.

BİTCOİN'DE ÇİFTE ÖLÜM KESİŞİMİ

Kripto piyasasında bir günde 528 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi, bunun yaklaşık yüzde 80'i yükseliş yönlüydü. Bitcoin'in günlük grafiğinde ölüm kesişimi bu kez 100 ve 200 günlük üssel ortalamalarda oluştu.

Teknik görünümde 60 bin dolar ana destek olarak izleniyor ve bu seviyenin altında 58 bin dolar öne çıkıyor. Toparlanma için fiyatın 64 bin-65 bin dolar bandını aşması gerekiyor.

Deneyimli yatırımcı Peter Brandt, her boğa döneminin önceki parabolik yükselişin en az yüzde 75'ini silen bir düzeltmeyle bittiğini hatırlattı. Brandt'in hesabı yaklaşık 31 bin 600 doları işaret ediyor.

Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı Robert Kiyosaki ise çöküşün kendisini heyecanlandırdığını ve daha fazla almak için beklediğini yazdı. Kiyosaki bunu yalnız 21 milyon Bitcoin çıkarılacak olmasına bağladı. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 3,3 değer kaybeden Bitcoin 61 bin 800 dolardan işlem görüyor.