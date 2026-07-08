Almanya'nın kripto hamlesi tüm Avrupa'yı sarsabilir

Almanya'daki koalisyon hükümeti, kripto vergilendirme reformlarını 2027 bütçesinin mali konsolidasyon önlemlerine dahil etmeyi resmen kabul etti. Federal Maliye Bakanlığı, kabinenin 2027 bütçesinin temel rakamlarını onaylamasının ardından planı aylık raporunda ana hatlarıyla açıkladı.

2027 bütçe parametrelerine göre kabine, 543,3 milyar euroluk bir harcama çerçevesi ile 110,8 milyar euroluk net borçlanma belirledi. Konsolidasyonu desteklemek için koalisyon, yıllık yaklaşık 4 milyar euroluk yapısal tasarruf ve ek gelir önlemleri hedefliyor. Bu önlemler arasında plastik ve şekere yeni harçlar, alkol ve tütünde daha yüksek vergiler, vergi suçlarıyla mücadelenin güçlendirilmesi ve kripto vergilendirmesinde belirli bir değişiklik yer alıyor.

KAZANÇLAR BİR YILDAN ÖNCE YÜZDE 45 VERGİLENİYOR

Kripto, Almanya Gelir Vergisi Yasası'nın 23. maddesi uyarınca özel varlık sayılıyor. Bu kural, varlıkların 12 aydan uzun süre tutulması hâlinde kazançların vergiden muaf olması anlamına geliyor. Kripto satın alındıktan sonraki bir yıl içinde satılırsa kazançlar yüzde 45'e varan kişisel gelir vergisine tabi oluyor. Ancak küçük kazançlar, yıllık 1000 euroya kadar muafiyetle vergiden istisna tutuluyor.

Muafiyet üzerindeki baskı, 2025 sonundan bu yana arttı. SPD ve Yeşiller Partisi üyeleri, muafiyetin geleneksel yatırımlara karşı haksız avantaj sağladığını öne sürerek kaldırılmasını savunuyor. Maliye Bakanı Lars Klingbeil (SPD) Nisan 2026'da 2027 bütçesinin temel rakamlarını sunarken tartışmayı büyüttü ve hükümetin kriptoları "farklı biçimde vergilendirmeyi" amaçladığını, bu adımın vergi suçlarına yönelik sıkılaştırmayla birlikte yaklaşık 2 milyar euro ek gelir sağlayabileceğini söyledi.

AVUSTURYA KRİPTO KAZANCINI YÜZDE 27,5 VERGİLENDİRİYOR

Almanya'nın 2027'de bir yıllık kripto vergi muafiyetini kaldırma ihtimali, AB'nin genel kripto manzarasını yeniden şekillendirebilir. En büyük ekonomilerden biri ve MiCA'da öncü olan Almanya, diğer üye ülkelerdeki düzenleyici ve mali politikalar için sık sık emsal oluşturuyor. Bu durum, Avrupa'yı sermaye kazançlarının tek tip vergilendirilmesine yaklaştırabilir.

Sektör uzmanları, bu adımın daha cazip ülkelere sermaye kaçışına yol açabileceği ve Avrupa genelinde Bitcoin yatırım akışlarını etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Portekiz bir yılın ardından tam muafiyet sunmayı sürdürürken Avusturya gibi ülkeler, elde tutma avantajı olmadan yüzde 27,5 sabit sermaye kazancı vergisi uyguluyor. Sonuç olarak Almanya'nın hamlesi, DAC8 ve CARF kapsamındaki AB vergi şeffaflığı kuralları dijital varlık piyasalarına yayılırken bölgesel vergi rekabetini azaltıp diğer ülkeler üzerindeki baskıyı artıracak.