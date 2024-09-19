Almanya merkezli bankadan kripto para hamlesi

Almanya'nın finans sektöründe devrim niteliğinde bir adım atan Dz Bank, Boerse Stuttgart Digital ile işbirliği yaparak 700 kooperatif bankası müşterisine kripto para ticareti ve saklama hizmeti sunmaya başlıyor. Bu gelişme, ülkenin dijital varlık piyasasında yeni bir dönemi işaret ediyor ve perakende müşterilerinin erişimini genişletiyor. İlk testler ve dağıtımlar bu yıl içinde gerçekleştirilecek.

DZ Bank Ve Boerse Stuttgart Ortaklığıyla Kripto Para Erişimi Artıyor

Almanya'nın önde gelen finans kurumlarından Dz Bank, kripto para piyasasında önemli bir hamle gerçekleştirdi. Boerse Stuttgart Digital ile güçlerini birleştiren banka, 700'ü aşkın kooperatif bankası müşterisine kripto para işlemleri yapma imkânı sunacak.

Almanya'nın en büyük bankaları arasında yer alan Dz Bank, bu yeni girişimle müşterilerine sadece kripto para alım-satımı değil, aynı zamanda dijital varlık saklama hizmeti de verecek. Boerse Stuttgart'tan yapılan açıklamada, teknik altyapı çalışmalarının başladığı ve yıl içerisinde ilk banka entegrasyonlarının tamamlanacağı belirtildi. Sürecin ilk aşamasında, seçili müşterilerle test aşamaları gerçekleştirilecek.

Boerse Stuttgart Grup'un CEO'su Dr. Matthias Voelkel, Avrupa finans sektörüne yönelik olarak güvenli ve regülasyona uygun bir kripto ticaret ve saklama platformu sunduklarını vurguladı. Dz Bank'ın geçtiğimiz yıl Kasım ayında kripto para saklama hizmetini başlattığı ve 627 milyar dolarlık bir varlık yönettiği de hatırlatıldı.

Almanya'da diğer finans kuruluşları da kripto para sektörüne yönelik adımlar atıyor. Commerzbank, Crypto Finance ile iş birliği yaparak kurumsal müşterilerine Bitcoin ve Ethereum işlemleri sunacağını açıkladı. DZ Bank ise şubat ayında bir kripto para ticareti pilot programını hayata geçirmeyi planlıyor.