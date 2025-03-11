1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi

Eurodan tarihi rekor
Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti

Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan'a meydan okuyan İmamoğlu'na ağır gönderme
Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu

İşte Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler

Alman finans devi Bitcoin ve Ethereum dünyasına adım atıyor

Alman finans devi Bitcoin ve Ethereum dünyasına adım atıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman borsa devi Deutsche Boerse'nin ticaret birimi Clearstream, 2025 yılında kurumsal müşterilerine Bitcoin ve Ethereum saklama hizmeti sunmaya hazırlanıyor. 2.500'den fazla kurumsal müşteriye yönelik kripto saklama ve takas hizmetlerinin Nisan ayında başlaması planlanıyor.

Deutsche Boerse'nin kurumsal kripto varlık hizmetleri, İsviçre merkezli yan kuruluşu Crypto Finance AG aracılığıyla sağlanacak. Alman borsa grubu, 2021 yılında bu şirkette çoğunluk hissesini satın almıştı. Clearstream sadece saklama hizmetiyle sınırlı kalmayıp ilerleyen dönemde diğer kripto paralar için destek ve staking, borç verme ve aracılık yetenekleri gibi çeşitlendirilmiş hizmetler de sunmayı hedefliyor. Bu hamle, Avrupa'da düzenlenmiş dijital varlık altyapısına yönelik artan talebin ve Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemelerinin tam olarak yürürlüğe girmesinin ardından geliyor.

Deutsche Boerse Nisan 2025'te Kripto Para Hizmetlerini Başlatıyor

Deutsche Boerse'nin Clearstream birimi, kurumsal kripto pazarında önemli bir adım atıyor. Clearstream'in ihraççı hizmetleri ve yeni dijital pazarlar başkanı Jens Hachmeister, verdiği demeçte "Bu teklifle, saklama, aracılık ve takas hizmetleri etrafında tek durak noktası inşa ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bu gelişme, Avrupa'da kripto varlık düzenlemelerinin şekillenmeye başladığı bir döneme denk geliyor. MiCA düzenlemeleri, kripto para hizmet sağlayıcıları için 30 Aralık 2024 tarihinde tam olarak yürürlüğe uygulanmaya başladı

Deutsche Boerse'nin kurumsal teklifi, Boerse Stuttgart Digital Custody'nin MiCA kapsamında tam lisans alan Almanya'nın ilk kripto varlık hizmet sağlayıcısı olmasının ardından yaklaşık iki ay sonra geldi. Boerse Stuttgart'ın bu lisansı, firmanın bankalar, aracı kurumlar ve varlık yöneticileri için düzenlenmiş bir altyapı sağlayıcısı olma çabalarının bir parçasıydı.

MiCA düzenlemeleri, küresel kripto dünyası için olumlu bir adım olarak görülse de bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Düzenleyici uzmanlar, MiCA'nın potansiyel aşırı düzenleme riski taşıdığını ve bu durumun perakende yatırımcıları etkileyebileceğini veya kripto firmalarını Avrupa dışına itebileceğini belirtiyor.

Fideum'un kurucusu ve teknoloji direktörü Dmitrij Radin, MiCA'nın kripto alanındaki "kontrolün zayıf noktalarını" belirlemeye çalıştığını ve bunun perakende kullanıcılar için daha fazla veri paylaşımı ve vergilendirme anlamına gelebileceğini aktardı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

img

Bakanlık ifşa etti! Bu 6 sucuk markasını evinize sokmayın
img

Fatih Tekke 5 yıllık imzayı attı, Şenol Güneş destek verdi
img

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu

Resmi açıklama geldi! İşte Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi
Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti

Meclis kürsüsüne çıkan vekilden ülkeyi karıştıracak fuhuş iddiası
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık ifşa etti! Bu 6 sucuk markasını evinize sokmayın
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız

PYD elebaşından tarihi anlaşmaya ilk yorum! Dikkat çeken Öcalan detayı
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Son Dakika Haberleri

title