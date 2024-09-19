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ABD'den şaşırtan kripto para hamlesi: Bitcoin'i ödeme birimi olarak kabul ediyor

ABD'den şaşırtan kripto para hamlesi: Bitcoin'i ödeme birimi olarak kabul ediyor
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Louisiana eyaleti, Amerika'da kripto para ödemelerini kabul eden öncü eyaletlerden biri oldu. Eyalet Hazine Bakanı John Fleming, Bitcoin (BTC) ve USD Coin (USDC) ödemelerinin artık devlet hizmetleri için geçerli olduğunu duyurdu. Bu gelişme, Blockchain teknolojisinin kamu sektöründe uygulanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Amerika Birleşik Devletinin Louisiana eyaleti, kripto para dünyasıyla geleneksel finans sistemini birleştiren yenilikçi bir adım attı. Eyalet yönetimi, Bitcoin Lightning Network ve USDC ödemelerini kabul ederek dijital varlıkların kullanım alanını genişletiyor. Bu girişim, eyaletin teknolojik ilerlemeye verdiği önemi ve vatandaşlarına sunduğu hizmetleri modernize etme çabasını yansıtıyor. Aynı zamanda, kripto paraların günlük hayatta ve resmi işlemlerde kullanımının yaygınlaşması açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Lider Kripto Para Birimi Bitcoin'in Benimsenmesi Artıyor

Louisiana eyaleti, Blockchain teknolojisini devlet hizmetlerine entegre ederek dikkat çekiyor. Eyalet Hazine Bakanı John Fleming'in açıklamasına göre vatandaşlar artık Bitcoin, Bitcoin Lightning Network ve USD Coin ile ödemelerini gerçekleştirebilecek. Bu hamle, eyaletin teknolojik yeniliklere açık olduğunu ve vatandaşlarına çeşitli ödeme seçenekleri sunma konusundaki kararlılığını gösteriyor

Eyaletin ilk kripto ödemesi, Vahşi Yaşam ve Balıkçılık Departmanı'na yapılan bir ceza ödemesi olarak gerçekleşti. Bu işlem, Bitcoin Lightning Network üzerinden yapıldı. Lightning Network, Bitcoin işlemlerini hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek için tasarlanmış bir ikinci katman çözümü olarak biliniyor.

Louisiana'nın bu kararı, kripto paraların resmi kabulü açısından önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Eyalet yönetimi, bu girişimle birlikte sahte işlemlerin azalacağını ve vatandaşlara finansal işlemlerinde daha fazla esneklik sağlanacağını öngörüyor.

Cumhuriyetçi Eyalet Temsilcisi Mark Wright, bu gelişmenin Louisiana'nın ödeme seçeneklerini genişletme çabasının bir parçası olduğunu vurguladı. Wright, 2022 yılında kurulan dijital varlıklar çalışma grubunun öncülüğünde, kripto paraların ödeme aracı olarak kabul edilebilirliğinin değerlendirildiğini söyledi.

Eyalet, Haziran ayında merkez bankası dijital para birimlerini (CBDC) yasaklayan ve kripto madencileri ile node operatörleri için kurallar belirleyen bir yasa değişikliği de yaptı. Bu düzenleme, CBDC kullanımını yasaklarken diğer dijital para ödemelerine izin veriyor.

Louisiana'nın bu girişimi, kripto paraların günlük hayatta ve resmi işlemlerde kullanımının yaygınlaşması açısından önemli bir örnek oluşturuyor. Eyaletin bu yenilikçi yaklaşımı, diğer eyaletler ve ülkeler için de örnek olabilir. Kripto paraların kabulünü hızlandırabilir.

Bu gelişme, finans teknolojileri alanında Louisiana'nın öncü bir rol üstlendiğini ortaya koyuyor. Eyalet yönetiminin bu kararı, Blockchain teknolojisinin potansiyelini kamu hizmetlerinde kullanma konusundaki kararlılığını yansıtıyor. Aynı zamanda, vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini ve verimliliğini artırma hedefine de hizmet ediyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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