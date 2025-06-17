ABD'de kritik oylama: GENIUS senato oylamasında

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, stablecoin piyasasını düzenlemeyi amaçlayan GENIUS Yasası için nihai oylamaya hazırlanıyor. Kripto para sektörü ve küresel finans için önemli sonuçlar doğurabilecek tasarı, kritik bir usul oylamasını geçti.

GENIUS Yasası ABD Senatosunda

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, stablecoin olarak bilinen ve değeri bir itibari para birimine sabitlenmiş dijital varlıklar için kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı hedefleyen önemli bir yasa tasarısını nihai oylamaya sunmaya hazırlanıyor. GENIUS Yasası adıyla anılan bu düzenleme, kritik bir usul oylamasını başarıyla geçerek Senato gündemine geldi. Yasanın kabul edilmesi, kripto para sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Senato içerisinde gerçekleştirilen ön oylamada tasarı, bazı Demokrat senatörlerin de Cumhuriyetçi çoğunluğa katılmasıyla 30'a karşı 68 oyla kabul edildi. Bu sonuç, tasarının nihai oylama öncesinde değişikliklere açık olacağı anlamına geliyor. Yasanın Senato'dan geçmesi durumunda bir sonraki durağı Temsilciler Meclisi olacak. Sektör temsilcileri, düzenlemenin piyasaya getireceği netliğin önemine dikkat çekerken, yasanın potansiyel risklerine ilişkin endişeler de dile getiriliyor.

Tasarıya yönelik en ciddi eleştiriler, stablecoin ihraç etme yetkisine sahip kuruluşların kendi çıkarları doğrultusunda işlem yapma olasılığına karşı yeterli güvence sunmadığı yönünde. Senatör Elizabeth Warren gibi muhalif isimler, yasanın suistimallere zemin hazırlayabileceği uyarısında bulunuyor. Bu endişelerin bir kısmını gidermek amacıyla, seçilmiş yetkililerin ve ailelerinin stablecoin çıkarmasını engelleyecek bir maddenin tasarıya eklenmesi gündemde.

Yasa, yürürlüğe girmesi halinde stablecoin ihraç eden kurumların ABD hükümetine kaydolmasını zorunlu kılacak. Ayrıca bu kurumların, ihraç ettikleri varlıkları bire bir oranında rezervlerle desteklemesi, düzenli denetimlerden geçmesi ve Kara Para Aklanmasının Önlenmesi kurallarına uyması gerekecek. Piyasa uzmanlarına göre bu adımlar, geleneksel finans ile Blockchain tabanlı sistemler arasında hayati bir köprü kurabilir. OKX US Üst Yöneticisi Roshan Robert, bu yasanın lisanslı inovasyonu teşvik ederken merkezi ve merkeziyetsiz sistemler arasında birlikte çalışabilirliğin temelini attığını ifade etti.

Düzenlemenin, dolar destekli stablecoinler aracılığıyla ABD dolarının küresel finans sistemindeki hakimiyetini pekiştirebileceği öngörülüyor. Güncel verilere göre, toplam stablecoin piyasa değerinin yüzde 86,4 gibi büyük bir bölümünü Tether (USDT) ve Circle (USDC) gibi dolara endeksli varlıklar oluşturuyor. Douro Labs CEO'su Mike Cahill, ABD'nin bu alanda doğru adımları atması durumunda yalnızca kripto piyasasına liderlik etmekle kalmayıp bir sonraki küresel finansal sistemin kurallarını da belirleyeceğini vurguladı.