ABD'de kripto para benimsemesi artıyor

Kripto para ekosistemi, tüketici algısında devrim niteliğinde bir değişim yaşıyor. Deutsche Bank tarafından yapılan kapsamlı anket, ABD'li tüketicilerin kripto paralara olan bakış açısının ciddi şekilde olgunlaştığını gösteriyor. Artık neredeyse hiç kimse kripto paraları geçici bir heves olarak görmüyor. Bu durum, dijital varlıkların finansal sistemdeki yerini sağlamlaştırdığına işaret ediyor.

Tüketici Güveniyle Birlikte Dijital Varlıklar Geleneksel Finansı Zorluyor

Deutsche Bank'ın yayımladığı rapor, ABD tüketicilerinin kripto para algısında önemli bir değişimi ortaya koyuyor. Ankete katılanların yüzde 1'inden daha azı kripto paraları bir "heves" olarak nitelendiriyor. Bu oran, önceki yıllara kıyasla kayda değer bir düşüşü işaret ediyor.

Araştırma sonuçları, kripto paraların önemli bir varlık sınıfı ve ödeme yöntemi olarak algılandığını gösteriyor. Katılımcıların yarısından fazlası bu görüşü destekliyor. Dahası, yüzde 65'lik bir kesim kripto paraların gelecekte nakit paranın yerini alabileceğine düşünüyor.

Deutsche Bank analistleri Marion Laboure ve Sai Ravindran, önümüzdeki 2-3 yıl içinde kripto para yaygınlaşmasının daha da ilerleyeceğini öngörüyor. Bu gelişmenin ardında borsa yatırım fonları (ETF), Federal Rezerv politikası ve düzenlemelerin itici güç olacağı belirtiliyor.

Ancak bu olumlu tabloya rağmen Bitcoin'in kısa vadeli görünümü konusunda temkinli bir yaklaşım göze çarpıyor. Ankete katılanların üçte biri, Bitcoin fiyatının yıl sonuna kadar 60.000 doların altında kalacağını tahmin ediyor. Sadece yüzde 12-14'lük bir kesim Bitcoin fiyatının 70.000 doları aşacağına inanıyor.

Stablecoinler konusunda da tüketiciler temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Katılımcıların yalnızca yüzde 18'i stablecoinlerin gelişeceğini düşünürken, yüzde 42'si bu dijital varlıkların zamanla önemini yitireceği görüşünde. Bununla birlikte, dolar gibi fiat para birimleri veya altın gibi geleneksel emtialar tarafından desteklenen stablecoinlerin değerlerini koruma olasılığının daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Dikkat çeken bir diğer bulgu ise ankete katılanların yüzde 50'sinden fazlasının önümüzdeki iki yıl içinde bir kripto para biriminin çökmesinden endişe duyması oldu. Bu durum, piyasadaki istikrarsızlık ve düzenleyici belirsizliklerin tüketici algısını etkilediğini gösteriyor.

Öte yandan, Gemini'nin 2024 Küresel Kripto Durumu raporu, ABD ve İngiltere'de kripto para benimsenmesinin son yıllarda istikrarlı bir seyir izlediğini ortaya koyuyor. Rapor, perakende piyasasının yeni bir yükseliş dönemine hazır olduğunu savunuyor.

Deutsche Bank'ın anketi, kripto para sektörünün geleceğine dair karışık sinyaller veriyor. Tüketiciler bir yandan kripto paraların kalıcılığına inanırken, diğer yandan spesifik projeler ve alt sektörler hakkında daha ihtiyatlı bir tutum takınıyor. Bu sonuçlar, kripto para piyasasının olgunlaşma sürecinde olduğunu ve yatırımcıların daha sağduyulu kararlar almaya başladığını işaret ediyor.