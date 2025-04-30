ABD Bitcoin Rezervi için tarih verdi

Donald Trump'ın Mart ayında imzaladığı yürütme emriyle oluşturulan Stratejik Bitcoin Rezervi, yaklaşık 19 milyar dolarlık bir hacme ulaşacak. Federal kurumlar gerekli raporlarını nisan başında sunarken, Hazine Bakanı Scott Bessent'in 5 Mayıs'ta sunacağı değerlendirme, Bitcoin fiyatının son dönemdeki güçlü performansı için kritik öneme sahip görünüyor.

Stratejik Bitcoin Rezervi Mayıs Ayında Netleşecek

K33 Araştırma Başkanı Vetle Lunde ve Kıdemli Analist David Zimmerman, Salı günü yayınladıkları raporda Bitcoin'in güçlü performansını değerlendirdi. Bitcoin'in son günlerdeki yükselişi, Trump yönetiminin stratejileri ve kurumsal alımlarla destekleniyor.

Trump, 6 Mart'ta ABD Stratejik Bitcoin Rezervi oluşturmak için yürütme emri imzaladı. Bu rezerv, federal hükümetin cezai veya hukuki işlemler kapsamında el konulan yaklaşık 200.000 BTC'den (19 milyar dolar) oluşacak. Hazine Bakanı Scott Bessent, 5 Mayıs'ta rezerv için yasal ve yatırım değerlendirmelerini sunacak.

Strategy (eski adıyla MicroStrategy), Bitcoin alımlarını sürdürüyor. Şirket, Pazartesi günü 1,42 milyar dolar değerinde 15.355 BTC daha portföyüne kattı. Bu alımla Strategy'nin toplam Bitcoin varlığı 553.555 BTC'ye ulaştı ve değeri 52 milyar doları aştı.

K33 analistleri, Strategy'nin 21 milyar dolarlık sermaye programının neredeyse tükendiğini belirtti. Şirketin 1 Mayıs'taki kazanç açıklamasında yeni bir ATM programı duyurması bekleniyor. Bu durum, Bitcoin için olumlu bir gelişme olarak görülüyor.

Analistler ayrıca Binance'in en büyük Bitcoin türevi olan BTCUSDT'de Eylül ayından bu yana ilk kez negatif haftalık finansman oranlarının görüldüğünü işaret etti. Bu durum potansiyel bir Bitcoin rallisini destekliyor.