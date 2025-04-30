3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
İstanbul'da günde 170 bin radyoloji görüntülemesi yapılıyor: Dünyada görülmeyen rakamlar

İstanbul'daki hastaneler rekor kırdı: Her gün 170 bin kişiye yapılıyor

ABD Bitcoin Rezervi için tarih verdi

ABD Bitcoin Rezervi için tarih verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin fiyatı, ABD Hazinesi'nin 5 Mayıs'taki Stratejik Bitcoin Rezervi değerlendirme son tarihinden önce geçtiğimiz hafta yüzde 9 artarak 95.000 dolar seviyesine konsolide oldu. K33 analistleri, Trump'ın 200.000 BTC'lik rezerv oluşturma planının ve Strategy'nin yeni ATM programı beklentisinin rallinin temel unsurları olduğunu vurguluyor.

Donald Trump'ın Mart ayında imzaladığı yürütme emriyle oluşturulan Stratejik Bitcoin Rezervi, yaklaşık 19 milyar dolarlık bir hacme ulaşacak. Federal kurumlar gerekli raporlarını nisan başında sunarken, Hazine Bakanı Scott Bessent'in 5 Mayıs'ta sunacağı değerlendirme, Bitcoin fiyatının son dönemdeki güçlü performansı için kritik öneme sahip görünüyor.

Stratejik Bitcoin Rezervi Mayıs Ayında Netleşecek

K33 Araştırma Başkanı Vetle Lunde ve Kıdemli Analist David Zimmerman, Salı günü yayınladıkları raporda Bitcoin'in güçlü performansını değerlendirdi. Bitcoin'in son günlerdeki yükselişi, Trump yönetiminin stratejileri ve kurumsal alımlarla destekleniyor.

Trump, 6 Mart'ta ABD Stratejik Bitcoin Rezervi oluşturmak için yürütme emri imzaladı. Bu rezerv, federal hükümetin cezai veya hukuki işlemler kapsamında el konulan yaklaşık 200.000 BTC'den (19 milyar dolar) oluşacak. Hazine Bakanı Scott Bessent, 5 Mayıs'ta rezerv için yasal ve yatırım değerlendirmelerini sunacak.

Strategy (eski adıyla MicroStrategy), Bitcoin alımlarını sürdürüyor. Şirket, Pazartesi günü 1,42 milyar dolar değerinde 15.355 BTC daha portföyüne kattı. Bu alımla Strategy'nin toplam Bitcoin varlığı 553.555 BTC'ye ulaştı ve değeri 52 milyar doları aştı.

K33 analistleri, Strategy'nin 21 milyar dolarlık sermaye programının neredeyse tükendiğini belirtti. Şirketin 1 Mayıs'taki kazanç açıklamasında yeni bir ATM programı duyurması bekleniyor. Bu durum, Bitcoin için olumlu bir gelişme olarak görülüyor.

Analistler ayrıca Binance'in en büyük Bitcoin türevi olan BTCUSDT'de Eylül ayından bu yana ilk kez negatif haftalık finansman oranlarının görüldüğünü işaret etti. Bu durum potansiyel bir Bitcoin rallisini destekliyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title