Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

Rozet takma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu damga vurdu

ABD Bitcoin ETF'lerindeki dört günlük giriş serisi sonlandı

ABD Bitcoin ETF'lerindeki dört günlük giriş serisi sonlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri bir gün önce tarihi zirveye ulaştıktan sonra 96 milyon dolarlık net çıkış yaşadı. Fidelity ve Hashdex fonları çıkışlarda başı çekerken, Bitcoin yüzde 1,4, Ethereum yüzde 8,9 yükseldi. Analistler, çıkışları ABD-Çin ticaret müzakerelerine ve Nisan ayı enflasyon verilerine bağlıyor.

Kripto para piyasasının en yakından takip edilen göstergelerinden spot Bitcoin ETF'lerinde hareketli bir tablo yaşanıyor. Pazartesi günü 41,18 milyar dolarlık rekor kümülatif net girişe ulaşan fonlar, hemen ertesi gün 96,14 milyon dolarlık çıkışla karşılaştı. Kurumsal yatırımcıların piyasa hareketlerine karşı duyarlılığı, ETF piyasasının gelişim sürecinde önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Bitcoin ETF'lerinde 96 milyon Dolarlık Çıkış

Spot Bitcoin ETF pazarında yaşanan son gelişmeler, kripto para yatırımcıları için önemli sinyaller taşıyor. SoSoValue verilerine göre Fidelity'nin FBTC fonu 91,39 milyon dolarlık çıkışla liderlik ederken, Hashdex'in DEFI fonu 4,75 milyon dolarlık çıkış kaydetti. Bu iki fon dışında kalan tüm spot Bitcoin ETF'leri sıfır akış raporladı.

Kripto piyasasının genelinde ise farklı bir tablo gözlemleniyor. Bitcoin son 24 saatte yüzde 1,4 artışla 104.082 dolara ulaşırken, Ethereum yüzde 8,9'luk artışla 2.627 dolar düzeyinde işlem görüyor.

Presto Research analistleri Peter Chung ve Ming Jung, kripto rallisinin süresinin büyük ölçüde ABD-Çin ticaret anlaşmazlığındaki gelişmelere ve tarifelerin daha geniş ekonomik etkisine bağlı olabileceğini belirtti. Analistler, Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (CPI) beklenenden zayıf gelmesinin piyasalar için bir miktar rahatlama sağladığını not etti.

Tüketici fiyat endeksi Nisan'da yüzde 0,2 yükselirken, yıllık enflasyon oranı Şubat 2021'den bu yana en düşük seviye olan yüzde 2,3'e geriledi. Bu veriler, kripto para yatırımcılarının makroekonomik göstergeleri yakından takip ettiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü

Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü
Halk silah bırakma sürecini destekliyor mu?

Halk silah bırakma sürecini destekliyor mu?
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı

Davutoğlu ve Özel'i yıkacak kare!
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
title