ABD Bitcoin ETF'lerindeki dört günlük giriş serisi sonlandı

Kripto para piyasasının en yakından takip edilen göstergelerinden spot Bitcoin ETF'lerinde hareketli bir tablo yaşanıyor. Pazartesi günü 41,18 milyar dolarlık rekor kümülatif net girişe ulaşan fonlar, hemen ertesi gün 96,14 milyon dolarlık çıkışla karşılaştı. Kurumsal yatırımcıların piyasa hareketlerine karşı duyarlılığı, ETF piyasasının gelişim sürecinde önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Bitcoin ETF'lerinde 96 milyon Dolarlık Çıkış

Spot Bitcoin ETF pazarında yaşanan son gelişmeler, kripto para yatırımcıları için önemli sinyaller taşıyor. SoSoValue verilerine göre Fidelity'nin FBTC fonu 91,39 milyon dolarlık çıkışla liderlik ederken, Hashdex'in DEFI fonu 4,75 milyon dolarlık çıkış kaydetti. Bu iki fon dışında kalan tüm spot Bitcoin ETF'leri sıfır akış raporladı.

Kripto piyasasının genelinde ise farklı bir tablo gözlemleniyor. Bitcoin son 24 saatte yüzde 1,4 artışla 104.082 dolara ulaşırken, Ethereum yüzde 8,9'luk artışla 2.627 dolar düzeyinde işlem görüyor.

Presto Research analistleri Peter Chung ve Ming Jung, kripto rallisinin süresinin büyük ölçüde ABD-Çin ticaret anlaşmazlığındaki gelişmelere ve tarifelerin daha geniş ekonomik etkisine bağlı olabileceğini belirtti. Analistler, Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (CPI) beklenenden zayıf gelmesinin piyasalar için bir miktar rahatlama sağladığını not etti.

Tüketici fiyat endeksi Nisan'da yüzde 0,2 yükselirken, yıllık enflasyon oranı Şubat 2021'den bu yana en düşük seviye olan yüzde 2,3'e geriledi. Bu veriler, kripto para yatırımcılarının makroekonomik göstergeleri yakından takip ettiğini bir kez daha ortaya koyuyor.