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ABD başkanlık seçimi yaklaşırken Bitcoin ve Ethereum volatilitesi zirve yaptı

ABD başkanlık seçimi yaklaşırken Bitcoin ve Ethereum volatilitesi zirve yaptı
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Haberler
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ABD başkanlık seçiminde son güne yaklaşırken kripto para piyasalarında volatilite kritik seviyelere ulaştı. DeFi opsiyon protokolü Derive.xyz'nin kurucusu Nick Forster, seçim sonuçlarının ardından Bitcoin (BTC) ve Ethereum'da (ETH) yüzde 10'a yakın fiyat hareketleri beklendiğini açıkladı.

Kripto para piyasaları seçim öncesi dalgalanma sürecine girdi. Trump'ın tahmin piyasalarındaki düşen şansı ve Demokratların artan desteği, Bitcoin fiyatında sert düşüşleri tetikledi. Seçim gecesi için yatırımcıların büyük dalgalanma beklentisiyle pozisyon almaya başladı.

Piyasalar Seçim Gecesi İçin Pozisyon Alıyor

Volatilite göstergeleri, Bitcoin için yüzde 72,20'den yüzde 80,30'a, Ethereum için yüzde 75,40'tan yüzde 82,92'ye yükseldi. Bu artış, seçim sonuçlarının piyasa fiyatlarını önemli ölçüde etkileyebileceğine işaret ediyor.

Bitcoin'in fiyatı, 31 Ekim'deki 72.600 dolar seviyesinden 67.500 dolara geriledi. Bitcoin verilerine göre, kripto para birimi şu anda 68.600 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Forster analizine göre Bitcoin'in yüzde 68 olasılıkla 75.400 dolar ile 62.500 dolar arasında dalgalanması bekleniyor. Ayrıca yüzde 5 olasılıkla fiyatın 57.000 doların altına inmesi veya 83.000 doların üzerine çıkması öngörülüyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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