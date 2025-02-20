ABD Başkanı Trump'ın kripto imparatorluğu büyüyor

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Donald Trump'ın World Liberty Financial şirketi, Coinbase üzerinden 10 milyon dolarlık USDC çekerek 200 milyon WLFI token satın aldı. Bu hamle, WLF'nin kripto ekosistemindeki konumunu güçlendirmek için geliştirdiği Macro Strateji çerçevesinde yapıldı. WLF'nin genişlemesi, tartışmalı yatırımcı Justin Sun'ın katkılarıyla sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğindeki World Liberty Financial (WLF), kripto para piyasasında büyük adımlar atmaya devam ediyor. 10 milyon dolarlık bir yatırım ile WLFI token alımı gerçekleştiren World Liberty Financial, stratejik hedeflerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Trump'ın Kripto Yatırımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Donald Trump'ın sahip olduğu World Liberty Financial (WLF), gün içinde Coinbase üzerinden 10 milyon USDC çekerek 200 milyon WLFI token satın aldı. Şirket ayrıca, 125,000 USDC daha harcayarak SEI tokendan 547,990 adet alım yaptı ve bu alımın ortalama fiyatı 0.228 USDC oldu. Bu önemli alım, WLF'nin 12 Şubat'ta duyurduğu Macro Strateji planının ardından gerçekleşti.

WLF, bu strateji ile merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor. Şirket, token rezervinin, daha geniş kripto ekosisteminde istikrarı teşvik edeceğini ve Bitcoin ile Ethereum gibi popüler kripto para birimlerini destekleyeceğini belirtti.

WLF'nin yüzde 60'ı, Trump ve müttefiklerine ait olup, bu da onlara şirketin gelirlerinin yüzde 75'ine ve 22.5 milyar WLFI tokena sahip olma hakkı tanıyor. Trump ailesi, aynı zamanda Trump Media & Technology Group'un da çoğunluk hisselerini elinde bulunduruyor. Bu grup, son zamanlarda kripto para ile bağlantılı finansal hizmetlere yönelmiş durumda.

WLF'nin genişlemesinde önemli bir rol oynayan Tron Blockchain ağının tartışmalı kurucusu Justin Sun, WLFI'ye 75 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. WLF, WLFI token alımları karşılığında kripto para ekiplerine portföyüne katılma fırsatları sunarak, projenin finansal hedeflerini aşmasını sağladı.

Son BitMart Araştırma raporuna göre WLF 9 Şubat itibarıyla 455 milyon dolar değerinde token satışı gerçekleştirdi. Proje, 21.3 milyar WLFI tokenı 0.015 dolardan satarak 319 milyon dolar topladı. İkinci satış turunda ise token başına 0.05 dolardan ek olarak kazanç elde edildi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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