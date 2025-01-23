Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Bu detay ilk kez ortaya çıktı! Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek

Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek
78 kişiye mezar olan otelin müşterilere gönderdiği mesaj 'pes' dedirtti

78 kişiye mezar olan otelden 'pes' dedirten mesaj! İşte o ifadeler
Tatile gittiği otel mezarı oldu! 17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı

17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı
Meral Akşener'in danışmanından, 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı' iddialarına yanıt

Meral Akşener, 'Cumhurbaşkanı yardımcısı' olacak mı?

ABD Başkanı Trump açıkladı: ABD'nin kripto ve yapay zeka hedefleri belli oldu

ABD Başkanı Trump açıkladı: ABD'nin kripto ve yapay zeka hedefleri belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'taki konuşmasında ABD'nin yapay zeka ve kripto para birimleri alanında lider olacağını belirtti. Trump ayrıca enerji kaynaklarını etkin kullanacaklarını ve bu sayede üretimde süper güç olacaklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Amerika'nın yapay zeka ve kripto para birimleri konusunda dünya lideri olacağını duyurdu. Açıklamalarında enerji kaynaklarının stratejik kullanımının altını çizen Trump, bu hamlenin Amerika'yı bir üretim süper gücüne dönüştüreceğini vurguladı.

ABD'nin Yeni Yol Haritası: Kripto ve Yapay Zeka Devrimi Başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na video konferans yöntemiyle katılarak, ülkesinin yapay zeka ve kripto para alanındaki hedeflerini açıkladı. Trump, Amerika'nın bu teknolojilerde "dünya başkenti" olma vizyonunu paylaştı.

Konuşmasında enerji kaynaklarına değinen Trump, ABD'nin sahip olduğu petrol ve doğalgaz rezervlerinin, ülkenin üretim gücünü artıracağını ve teknoloji alanındaki liderliğini pekiştireceğini vurguladı.

Geçtiğimiz dönemde X platformunda duyurduğu kripto para projesi hakkında bilgi veren Trump, World Liberty Financial'ın desteğiyle hayata geçirilecek girişimin, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" konumuna taşıyacağını belirtti.

Başkanlığının son günlerinde 8 milyar dolar değerinde bir memecoin olan Official Trump'ı piyasaya süren Trump, Beyaz Saray'da yapay zeka uzmanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda token hakkında açıklamalarda bulundu. "Başlatmak dışında fazla bilgim yok, ancak başarılı olduğunu duydum. Henüz inceleme fırsatım olmadı" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelere paralel olarak, Senatör Cynthia Lummis'in yaklaşan açıklaması öncesinde Bitcoin değerinin kısa süreliğine 106.000 dolara yükselmesi dikkat çekti. ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, kripto para düzenlemelerine olumlu yaklaşımıyla tanınan Lummis'i, yeni kurulan dijital varlık alt komitesinin başkanlığına getirdi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
img

Prens Selman'ın sözünü duyan Trump rotasını değiştirdi
img

AK Parti rozetini taktı ama geçmişte söyledikleri peşini bırakmıyor
img

Real Madrid'den futbol tarihinde bir ilk
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump: Faizlerin düşürülmesini istiyorum

ABD'nin yeni başkanı Trump'tan kritik faiz mesajı!
Victor Osimhen, gazetecileri yumrukladı

Osimhen gazetecileri yumrukladı!
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Trafikte bunu yapanların ehliyetlerine el konulacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.