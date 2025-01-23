ABD Başkanı Trump açıkladı: ABD'nin kripto ve yapay zeka hedefleri belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Amerika'nın yapay zeka ve kripto para birimleri konusunda dünya lideri olacağını duyurdu. Açıklamalarında enerji kaynaklarının stratejik kullanımının altını çizen Trump, bu hamlenin Amerika'yı bir üretim süper gücüne dönüştüreceğini vurguladı.

ABD'nin Yeni Yol Haritası: Kripto ve Yapay Zeka Devrimi Başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na video konferans yöntemiyle katılarak, ülkesinin yapay zeka ve kripto para alanındaki hedeflerini açıkladı. Trump, Amerika'nın bu teknolojilerde "dünya başkenti" olma vizyonunu paylaştı.

Konuşmasında enerji kaynaklarına değinen Trump, ABD'nin sahip olduğu petrol ve doğalgaz rezervlerinin, ülkenin üretim gücünü artıracağını ve teknoloji alanındaki liderliğini pekiştireceğini vurguladı.

Geçtiğimiz dönemde X platformunda duyurduğu kripto para projesi hakkında bilgi veren Trump, World Liberty Financial'ın desteğiyle hayata geçirilecek girişimin, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" konumuna taşıyacağını belirtti.

Başkanlığının son günlerinde 8 milyar dolar değerinde bir memecoin olan Official Trump'ı piyasaya süren Trump, Beyaz Saray'da yapay zeka uzmanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda token hakkında açıklamalarda bulundu. "Başlatmak dışında fazla bilgim yok, ancak başarılı olduğunu duydum. Henüz inceleme fırsatım olmadı" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelere paralel olarak, Senatör Cynthia Lummis'in yaklaşan açıklaması öncesinde Bitcoin değerinin kısa süreliğine 106.000 dolara yükselmesi dikkat çekti. ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, kripto para düzenlemelerine olumlu yaklaşımıyla tanınan Lummis'i, yeni kurulan dijital varlık alt komitesinin başkanlığına getirdi.