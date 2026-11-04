ABD ara seçim sonuçları kripto için ne anlama geliyor?

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3 Kasım'daki seçimlerde Trump'ın partisi Cumhuriyetçiler, Kongrenin iki kanadı olan Senatoda ve Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Demokratlara kaptırdı. Yeni Kongre ocakta göreve başlayacak. Trump döneminde kriptoya daha yakın bir yönetim bulan sektör için bu tablo yeni bir dönemin habercisi oluyor.

Kripto sektörünün en çok beklediği düzenleme, piyasaya net kurallar getirmesi planlanan CLARITY Yasası. Tasarı Temsilciler Meclisinden geçmiş ancak eylülde Senatoda takılmıştı. Tahmin piyasası Polymarket'te yasanın bu yıl çıkma ihtimali yüzde 3 olarak görülüyor.

KOMİTELERİN BAŞINA KRİPTO ELEŞTİRMENLERİ GEÇİYOR

ABD'de hangi yasa tasarısının görüşüleceğine Kongredeki komiteler karar veriyor. Yeni dönemde finans ve kripto konularına bakan komitelerin başına, sektöre eleştirel yaklaşan Demokrat isimlerin geçmesi bekleniyor. Bu durum, kripto şirketleri için daha sıkı bir denetim ve daha yavaş bir yasama süreci anlamına gelebilir.

Kripto sektörü seçimlerde kendisine yakın adayları desteklemek için milyonlarca dolar harcadı. Buna rağmen sektörün en çok karşı çıktığı isimlerden eski senatör Sherrod Brown, Ohio'da yeniden seçildi.

TRUMP AİLESİNİN KRİPTO ŞİRKETLERİ MERCEK ALTINDA

Demokratların Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu, Trump ailesinin kripto girişimleri için soruşturma kapısını da açıyor. Demokratlar özellikle ailenin kripto şirketi World Liberty Financial'ın yabancı yatırımcılarını incelemeye hazırlanıyor. Şirketin yaklaşık yarısının Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir yatırımcıya 500 milyon dolara satıldığı bildiriliyor.

AFP'nin aktardığına göre Trump, 2025'te kripto girişimlerinden yaklaşık 1,2 milyar dolar kazandı. Beyaz Saray ise çıkar çatışması iddialarını reddediyor.

Yine de seçim sonucunun kripto için tamamen olumsuz olduğu söylenemez. CLARITY Yasası, Temsilciler Meclisinde birçok Demokratın da desteğini almıştı. ABD'deki düzenleyici kurumlar da kripto kuralları üzerinde çalışmayı sürdürüyor.