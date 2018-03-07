Kreşte Küçük Çocuklara Şiddet Uygulayan Dayakçı Öğretmen: Vurdum Ama Korkutmadım
Samsun'da özel kreşte öğrencileri terlikle döven öğretmenlerin ifadesi ortaya çıktı. Öğretmenlerden biri "Vurdum ama korkutmadım" derken diğeri "Korkuttum ama vurmadım" demesi dikkat çekti.
Samsun'un Çarşamba ilçesindeki özel bir kreşte, öğrencileri terlikle döven ardından tutuklanan iki öğretmenin ifadeleri ortaya çıktı. Öğretmenlerden biri ifadesinde 'Vurdum ama korkutmadım' derken diğeri 'Korkuttum ama vurmadım' dedi.
TERLİKLE ÇOCUKLARI DÖVMÜŞLERDİ
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen olayda bir kreşte küçük yaştaki çocukların öğretmenleri tarafından terlikli şiddete maruz kaldıkları ortaya çıkmıştı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARDI
Güvenlik kameralarındaki görüntülerin izlenmesiyle anlaşılan olay büyük tepki çekmişti. Olaya ilişkin Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Zanlıların soruşturma aşamasında verdikleri ifadelerin detayları ortaya çıktı.
Öğretmenlerin ifadeleri şöyle:
"VURDUM AMA KORKUTMADIM"
S.Ö(Öğretmen):'Çocuklara terlikle vurduğum için çok pişmanım. Amacım çocukları yaralamak değil; disipline etmekti. Velilerle halen irtibat halindeyim. Terlikle vurduğum doğrudur fakat hiçbir çocuğu korkutmadım' dedi.
"KORKUTTUM AMA VURMADIM"
G.Ş(Öğretmen): "Ö.. hanımın çocuğuna veya diğer çocuklara karşı yaptığım korkutarak onları disipline etmektir. Yapmış olduğum eylemlerden dolayı çok pişmanım"
(Kaynak: Milliyet)
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eylem en güzelini söylemiş biliyor gerçeği çünkü çocuğa en yakını bakar yabancı bakar mıCevap Yaz Yayından Kaldır
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ya bayanlar boş konuşuyorsunuz siz kendi çocuklarınıza bakmaktan acizsiniz elin karısı sizin çocuklarınızın nazımı çekecek kendi kocalarınız size bakmıyor burda naval anlatıyorsunuz kolay değil bu iş ben kendi çocuğum yaramazlık yaptımı vuruyorum çıldırıyorum öyle naaval anlatmak havanda su döğmek kolay bence sizlerin hepiniz eğitilmesi lazımCevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH SİZİN GİBİLERE FIRSAT VERMESİN SİZ KÖTÜLER YAŞATTIĞINIZ KÖTÜLÜKLERİ YAŞAYIN İNŞALLAHCevap Yaz Yayından Kaldır
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allahım kımseye yasatmasın bu tur olayları kres hc guvnlı dgl tabı heryer aynı dgl ama cogu yr byle eger calısyrsanz ve kayınvaldenız veya annenız varsa bnce cocuklarmızı onlara emnt edelm en azndan guvnde olrla ıcımız rahat olrCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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bende calısan bır anneyım ve ısımı kafam rahat bır sekılde yapıyorum cunku kızım emın ellerde babaannesı bakıyoyr bence baba annelerle ve anneannelerle ıyı gecınelım yoksa allah korusun bzım cocuklarımızda bu duruma dusebılırCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır