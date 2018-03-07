Kreşte Küçük Çocuklara Şiddet Uygulayan Dayakçı Öğretmen: Vurdum Ama Korkutmadım

Kreşte Küçük Çocuklara Şiddet Uygulayan Dayakçı Öğretmen: Vurdum Ama Korkutmadım

Samsun'da özel kreşte öğrencileri terlikle döven öğretmenlerin ifadesi ortaya çıktı. Öğretmenlerden biri "Vurdum ama korkutmadım" derken diğeri "Korkuttum ama vurmadım" demesi dikkat çekti.

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki özel bir kreşte, öğrencileri terlikle döven ardından tutuklanan iki öğretmenin ifadeleri ortaya çıktı. Öğretmenlerden biri ifadesinde 'Vurdum ama korkutmadım' derken diğeri 'Korkuttum ama vurmadım' dedi.

TERLİKLE ÇOCUKLARI DÖVMÜŞLERDİ

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen olayda bir kreşte küçük yaştaki çocukların öğretmenleri tarafından terlikli şiddete maruz kaldıkları ortaya çıkmıştı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Güvenlik kameralarındaki görüntülerin izlenmesiyle anlaşılan olay büyük tepki çekmişti. Olaya ilişkin Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Zanlıların soruşturma aşamasında verdikleri ifadelerin detayları ortaya çıktı.

Öğretmenlerin ifadeleri şöyle:

"VURDUM AMA KORKUTMADIM"

S.Ö(Öğretmen):'Çocuklara terlikle vurduğum için çok pişmanım. Amacım çocukları yaralamak değil; disipline etmekti. Velilerle halen irtibat halindeyim. Terlikle vurduğum doğrudur fakat hiçbir çocuğu korkutmadım' dedi.

"KORKUTTUM AMA VURMADIM"

G.Ş(Öğretmen): "Ö.. hanımın çocuğuna veya diğer çocuklara karşı yaptığım korkutarak onları disipline etmektir. Yapmış olduğum eylemlerden dolayı çok pişmanım"

(Kaynak: Milliyet)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (18)

  • COSMOS:
    eylem en güzelini söylemiş biliyor gerçeği çünkü çocuğa en yakını bakar yabancı bakar mı
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • COSMOS:
    ya bayanlar boş konuşuyorsunuz siz kendi çocuklarınıza bakmaktan acizsiniz elin karısı sizin çocuklarınızın nazımı çekecek kendi kocalarınız size bakmıyor burda naval anlatıyorsunuz kolay değil bu iş ben kendi çocuğum yaramazlık yaptımı vuruyorum çıldırıyorum öyle naaval anlatmak havanda su döğmek kolay bence sizlerin hepiniz eğitilmesi lazım
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • MERVE:
    ALLAH SİZİN GİBİLERE FIRSAT VERMESİN SİZ KÖTÜLER YAŞATTIĞINIZ KÖTÜLÜKLERİ YAŞAYIN İNŞALLAH
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • İREM:
    allahım kımseye yasatmasın bu tur olayları kres hc guvnlı dgl tabı heryer aynı dgl ama cogu yr byle eger calısyrsanz ve kayınvaldenız veya annenız varsa bnce cocuklarmızı onlara emnt edelm en azndan guvnde olrla ıcımız rahat olr
    Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • EYLEM:
    bende calısan bır anneyım ve ısımı kafam rahat bır sekılde yapıyorum cunku kızım emın ellerde babaannesı bakıyoyr bence baba annelerle ve anneannelerle ıyı gecınelım yoksa allah korusun bzım cocuklarımızda bu duruma dusebılır
    Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.