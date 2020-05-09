Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin

Olağanüstü toplanan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde eskiyen su borularının yenilenmesi için kredi talebinde bulunan Mansur Yavaş, bu önerisinin reddedilmesi üzerine AK Parti ve MHP sıralarına "Allah size muhtaç etmesin" sözleriyle çıkıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Halk sağlığı için acil" dediği eskiyen su borularının yenilenmesi için kredi talebi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilince, "Allah size muhtaç etmesin" diyerek tepki gösterdi.

"FANTEZİ ŞEYLERE PARA YATIRMIYORUZ"

Konunun Temmuz ayına ertelenmesine tepki gösteren Yavaş, "Ne zaman başlayacağız buna? Ne zaman bitecek? İnsanlar daha ne kadar devam edecek zehirli su içmeye? Gölbaşı'na yapacağımız hat da eskidi. Eğer bir patlarsa Gölbaşı tam 1 ay susuz kalır. Fantezi şeylere para yatırmıyoruz. Toplum sağlığıyla direkt alakası var. 25 milyon nüfusla alakası var" diye konuştu.

"ALLAH SİZE MUHTAÇ ETMESİN"

Bir hayli sinirlendiği gözlenen Yavaş, konuşmasının devamında AK Parti ve MHP sıralarına dönerek "Allah size muhtaç etmesin" ifadelerini kullandı.