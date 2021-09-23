Kredi faizleri ne zaman düşer? Faiz indirimi bankalara ne zaman yansır? soruları internette en çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Merkez Bankası'nın (MB) uzun bir süre sonra faizlerde indirime gittiğini açıklamasının ardından internette kısa süre içerisinde gündeme girdir. En çok merak edilen soruların detayları haberimizde. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

KREDİ FAİZLERİ NE ZAMAN DÜŞER?

Konut kredisi faiz oranlarının da önümüzdeki haftalarda aşağı yönlü bir düşüş olması bekleniyor. Ancak düşüşün ne oranda olacağı hakkında şuan için net bir bilgi yok.

BANKA KREDİ FAİZLERİ NE KADAR DÜŞECEK?

Merkez Bankası'nın faizlerde yüz baz puan indirimi banka kredi faiz oranlarına yansıyacak. Bu yansımanın ne zaman olacağı ve ne kadar olacağı henüz bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde bankalar yeni faizlendirme oranlarını açıklaması bekleniyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

FAİZ İNDİRİMİ BANKALARA NE ZAMAN YANSIR?

Faiz indirimi Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamaya göre takvime göre değişiklik gösterebilir. Ancak tarih belirtilmediyse ya bir sonraki iş günü ya da bir sonraki hafta uygulanmaya başlar.

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