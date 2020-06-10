HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var

Kamu bankalarının konut kredisinde faizi yüzde 0,64'e kadar indirmesine rağmen halen faizleri yüzde 1'lerin üzerinde tutan bankalar bulunuyor. İki banka arasında 200 bin liralık konut kredisinde maliyet farkı 150 bin lirayı aşıyor. Krediyi kamu bankasından çekenin sıfır araba parası cebinde kalıyor.

10.06.2020 14:58 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:06

Kamu bankalarının konut kredisinde faizi aylık yüzde 0,64'e çekmesiyle makas açıldı. Öyle ki yan yana iki farklı banka şubesinin uyguladığı faiz oranı arasındaki kazanç farkı sıfır bir otomobil almaya yetiyor. Halen birçok bankanın konut kredisi faizi yüzde 1'in altında. Ancak 8 banka ısrarla konut kredisi faizini hala yüzde 1'in üzerinde tutuyor.

151 BİN LİRA FARK VAR

Bu bankalar içinde 180 ay (15 yıl) vadede en yüksek faiz oranı yüzde 1,20. Bu faiz üzerinden çekilen 200 bin liralık kredinin aylık taksiti 2.717 lira, 15 yılın sonunda toplam maliyeti ise 489 bin lirayı geçiyor. Aynı tutardaki kredi yine 15 yıl vadeli olarak yüzde 0,64'le kamu bankasından kullanıldığında aylık taksitleri 1.874 lira, toplam maliyeti ise 337 bin 417 lira. İki banka arasındaki maliyet farkı 151 bin 720 liraya ulaşıyor. Bu paraya ise bugün piyasada 'sıfır' araç bulmak mümkün.

YABANCI SERMAYELİ BANKALAR FAİZİ YÜKSEK TUTUYOR

Aynı kredi hesabı 120 ay (10 yıl) vade üzerinden yapıldığında da durum farklı değil. 10 yıl vadede faizi yüzde 1'in üzerinde tutan banka sayısı 7. Çoğu ise yabancı sermayeli. Faizi 15 yıl vadede yüzde 1,20 ile kullandırmayı tercih eden bankalardan biri bu listede yok. Diğer 7 banka ise 180 ay yerine 120 ay vadede yüzde 1,09-1,51 faizle kredi kullandırmayı tercih ediyor. Buna göre yüzde 1,51 faizle kredi kullanıldığında aylık taksit 3.619 lira, yıllık maliyet ise 434 bin lirayı geçiyor. Aynı tutardaki kredi 0,64'le alındığında ise taksiti 2.393 lira, toplam maliyet de 289 bin lira düzeyinde. 10 yılda iki banka arasında oluşan fark ise 147 bin lira.

200 BİN LİRALIK KREDİ İÇİN AYLIK GELİR ŞARTI 4.800 LİRA

Gelir durumunuzun çok üzerinde evlere bakarak zaman kaybetmeyin. Bankadan bankaya değişmekle birlikte gelirinizin en fazla yarısı kadar kredi çekmek mümkün. Tabi bu kural başka hiçbir taksitiniz yoksa geçerli. Örneğin 0,64 faizle 120 ay vadeli 200 bin lira kredi çektiğinizde sizden istenen aylık gelir 4.800 lira. Bu durumda ödeyeceğiniz taksit de 2.400 lira olur. Şayet aylık geliriniz 12 bin lira ise 500 bin liraya kadar aynı şartlarda kredi kullanabilirsiniz. Eşiniz çalışıyorsa bu tutarı daha da artırabilirsiniz.

HAKSIZ ZAM NEDENİYLE SATIŞLAR AZ

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa "Satılık konuta ilgi yüzde 50 arttı ancak haksız zam ve yeterli peşinat bulunmaması nedeniyle bu ilginin satışa dönme oranı yüzde 5-10'da kaldı" dedi. Şu anda piyasada bir köpük olduğunu ifade eden Aşa, bu yangının söneceğini, köpüğün gideceğini, haksız zam yapanların konutlarını istedikleri fiyatlara satamayacağını söyledi. Demand Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Demirbaş da "Herkes konutun nerede ne kadar olduğunu biliyor. Fiyatı suni olarak yükselen konutlar talep görmeyecek, elde kalacak" dedi.

KREDİ MASRAFI 2.400 LİRAYI BULUYOR

Kredi kampanyasından yararlanmak için bazı şartları da yerine getirmek gerekiyor. Bankalar halen krediyi, kredi kartı, DASK ve otomatik ödeme talimatı tanımlanan müşterilerine kullandırıyor. Ayrıca 200 bin liralık kredinin dosya masrafı 1.000 lira tutarken yine aynı tutarda ekspertiz ücreti ve 300-400 TL de ipotek tesis ücreti alınıyor. Böylece masraf 2.400 lirayı buluyor.

İşte bankaların maliyet farkı:

180 AY VADELİ KONUT KREDİSİ

A BANKASI

Kullanılan kredi: 200.000 TL

Aylık faiz: %0,64

Yıllık faiz maliyeti: %8,3

Aylık taksit: 1.874 TL

Toplam geri ödeme: 337.417

B BANKASI

Kullanılan kredi: 200.000 TL

Aylık faiz: %1,20

Yıllık faiz maliyeti: %15,6

Aylık taksit: 2.717 TL

Toplam geri ödeme: 489.137

120 AY VADELİ KONUT KREDİSİ

A BANKASI

Kullanılan kredi: 200.000 TL

Aylık faiz: %0,64

Yıllık faiz maliyeti: %8,3

Aylık taksit: 2.393 TL

Toplam geri ödeme: 289.394 TL

B BANKASI

Kullanılan kredi: 200.000 TL

Aylık faiz: %1,51

Yıllık faiz maliyeti: %19,7

Aylık taksit: 3.619 TL

Toplam geri ödeme: 434.299 TL

Kaynak: Akşam

Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var

Ekonomi Manşet

Haberler

Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti Ekonomi
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor Ekonomi
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak Ekonomi
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor Ekonomi
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor
2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak Ekonomi
2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor Ekonomi
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor
Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
e-Devlet'te uygulamaya giren 'Araçlarım' hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Meral Akşener Halife Hafter Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Kenan Doğulu Şahan Gökbakar
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Haziran Antalya Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 15:38:28. #1.14#
title