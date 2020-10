KPSS sınavında çıkan Joaquin Phoenix kimdir? Oscar ödüllü Joaquin Phoenix kimdir? Joaquin Phoenix filmleri?

25 Ekim'de olan KPSS önlisans sınavında 2020 Oscar En İyi Erkek Oyuncu sorusu damgasını vurdu. Birçok adayın doğru cevaplayabildiği ve geçtiğimiz seneye damdgasını vura isim Joaquin Phoenix ise en çok aranan isimlerden birisi oldu.

JOAQUIN PHOENIX KİMDİR?

Joaquin Rafael Phoenix Leaf Phoenix olarak da bilinir, Amerikalı oyuncu, müzik videosu yönetmeni, prodüktör, müzisyen ve aktivist. Ridley Scott'ın yönettiği Gladiator filmindeki Commodus rolüyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu rolle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar ödülüne aday olmuştur. 2005 yılında bir biyografi filmi olan Walk the Line'da müzisyen Johnny Cash'i canlandırarak bir kez daha Oscar'a aday olmuştur. 2012 yapımı The Master filmindeki Freddie Quell rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında bu ödüle 3. kez aday olmuştur. Bunun yanında Phoenix, bir röportajında Oscar ödülleri için 'bullshit' yorumunu yapmaktan çekinmemiştir. Phoenix, 2008 yılında beklenmedik bir şekilde oyunculüğü bıraktığını ve rap müzisyeni olarak kariyerine devam edeceğini duyurmuştur. 1993 yılında aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle genç yaşta ölen oyuncu River Phoenix'in kardeşidir. Ayrıca 2019 yılında çekilen ve başrolünü oynadığı Joker filmindeki performansıyla Oscar'a 4. kez aday olmuş ve "en iyi erkek oyuncu" seçilmiştir.

JOAQUIN PHOENIXFİLMLERİ

Joker (2019)

Joaquin Phoenix'in başrolünde olduğu Joker, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'in, zihninin psikolojik olarak yavaş yavaş tekinsiz sulara yelken açmasıyla bildiğimiz anlamıyla Joker karakterine dönüşümünü konu ediniyor.

Hiçbir Zaman Burada DeğildinHiçbir Zaman Burada Değildin(2017)Lynne Ramsay'in, Jonathan Ames'in aynı adlı eserinden sinemaya uyarladığı, başrolünde Joaquin Phoenix'in yer aldığı You Were Never Really Here; geçmişinde birçok travmatik olay atlatan eski asker Joe'nun, kayıp bir kızı bulma görevi sırasında yaşadıklarını konu ediniyor.

Mantıksız Adam (2015)

Bir Zamanlar New YorkBir Zamanlar New York(2013)Film Özeti 1920'lerde, Ewa Cybulski ve kardeşi Magda doğdukları ülke Polonya'yı terk ederek New York'un yolunu tutarlar. Ellis Ada'sına geldiklerinde Magda verem hastalığına yakalanır ve karantinaya alınır. Ewa yalnız ve kaybolmuş bir şekilde Bruno'nun ağına düşer, Bruno kadın ticareti yapmaktadır ve başarılı olmayı da kafasına koymuştur. Kız kardeşini kurtarmak için Ewa bütün fedakarlıklara hazırdır ve fahişelik yapmaya başlar. Bruno'nun kuzeni Orlando'nun gelişiyle birlikte, Ewa kendine güvenini geri kazanır fakat Bruno'nun kıskançlığı onları ölümcül bir deliliğe sürükler. Two Lovers, We Own the Night gibi filmleriyle bilinen James Gray'in yönettiği filmde Jeremy Renner, Marion Cotillard ve Joaquin Phoenix başrollerde.

Gizli Kusur (2014)

1970'li yılların Los Angeles'ı... Uyuşturucu bağımlısı polis memuru Larry "Doc" Sportello (Joaquin Phoenix) eski bir kız arkadaşının kaybolması vakasını araştırmaya başlar. Bu araştırma onu çok farklı olaylar ve kişilerle karşı karşıya getirecektir. Thomas Pynchon'un romanından uyarlanan Inherent Vice'ta birçok yıldız oyuncu rol alıyor. Film 2015 yılında gösterime girecek.

Her (2013)

Yalnız yaşayan bir yazar, tüm ihtiyaçlarını karşılaması için kurdurduğu sistemle sıradışı bir ilişki geliştirir. 1999'da Being John Malkovich filmiyle Oscar adaylığı olan çok yönlü sinemacı Spike Jonze'un son uzun metrajlı filmi, yalnızlık ve yaratıcılık sıkıntısı çeken bir yazarın komedi dolu öyküsünü anlatıyor.

The Master (2012)

1950'li yıllara odaklanan yapım The Cause tarikatının din temelli faaliyetlerinin Amerika çapında yayılmaya başlamasını merkezine alıyor. Senaryosu ve yönetmenliği, Oscar adaylığı da olan Paul Thomas Anderson'a ait olan filmin başrollerini Philip Seymour Hoffman ve Joaquin Phoenix paylaşıyor...