KPSS ön lisans başvuruları ne zaman? KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS ön lisans ne zaman? 2020 KPSS lisans sınavı başvuruları tamamlandı. Eylül ayında gerçekleşecek KPSS lisans sınavının ardından KPSS ön lisans başvuru tarihleri de belli oldu. Peki, 2020 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS tarihi haberimizde.

KPSS ön lisans başvuruları 21 Ağustos'da başlıyor ve başvuruları http://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Memur kadrolarına yerleşebilmek için adaylar, KPSS ön lisans sınavını bekliyor. KPSS sınav takvimi ve ayrıntılar... KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN? ÖSYM'nin gerçekleştirdiği Kamu Personeli Seçme sınavı 2020 ön lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU Lisans ve ön lisans başvurularının hemen sonrasında araştırılan bir diğer konu da ortaöğretim başvuru tarihleri oldu. 2020 KPSS ortaöğretim sınav başvuru tarihleri 15 Eylül - 30 Eylül arasında alınacak. KPSS SINAVLARI NE ZAMAN? KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 t KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 ÖSYM sınav takvimi...