KPSS 2020 ertelendi! KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınavları ne zaman? ÖSYM, sınav takvimini güncelledi ÖSYM, 2020 sınav takvimini güncelledi. Buna göre KPSS sınnavları da ertelendi. Peki, KPSS sınavı ne zaman? YÖK'ün kısa süre önce YKS sınavının erteledniğini duyurmasıyla gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. 9 sınavın tarihi değişmişti, KPSS sınav tarihinde ise değişiklik yapılmamıştı. ÖSYM, KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans sınavlarını erteledi.

KPSS 2020 sınavı ne zaman? ALES, YDS, MSÜ, EKPSS ve DİB-MBSTS sınavlarının ardından 2020 KPSS sınavı da ertelendi. Buna göre KPSS Alan Bilgisi sınav 12 - 13 Eylül tarihlerinde yapılacak. Genel Kültür - Eğitim Bilimleri sınavı da 6 Eylül'de gerçekleştirilecek. Peki, tarihleri değiştirilen diğer sınavlar hangileri? ÖSYM güncel sınav takvimi haberimizde.

KPSS NE ZAMAN?

Koronavirüs salgınının artmasıyla MEB başta olmak üzere YÖK ve ÖSYM'Den de sınavların ertelenmesine yönelik kararlar alındı. ÖSYM'den yapılan son açıklama ile KPSS sınav tarihleri değişti.

-25 - 26 Temmuz'da yapılması düşünülen KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de,

- 19 Temmuz'da yapılması planlanan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de,

- 9 Ağustos'ta olacak KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 20 Eylül'de,

- 18 Ekim'de yapılacak olan KPSS önlisans sınavı 25 Ekim'de,

- 8 Kasım düzenlenmesi planlanan KPSS ortaöğretim düzeyindeki sınavı ise 22 Kasım'da yapılacak.

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ERTELENEN DİĞER SINAVLAR

* DGS 9 Ağustos'a ertelendi.

* 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,

•4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,

•12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde,

•18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs 2020 tarihinde,

• 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs 2020 tarihinde,

•26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde,

•3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) 10 Mayıs 2020 tarihinde,

•16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2020-İSG/1) 29 Ağustos 2020 tarihinde,

•20 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.