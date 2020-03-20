Kozuva: "Toplumsal dayanışma Türkiye'yi güçlü kılacak" Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, "Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi, ekonomimiz için 'koruyucu maske' görevi görecektir" dedi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, "Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi, ekonomimiz için 'koruyucu maske' görevi görecektir" dedi.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine ilişkin bir açıklama yaptı. Tedbir paketiyle ilgili değerlendirmede bulunan Çerkezköy TSO Başkanı Kozuva, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de koronavirüs nedeniyle karanlık bir koridorun içindedir. Bu durumun karşısında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı iş dünyasının yanında görmek, önümüzü aydınlatmakta ve bizlere moral vermektedir. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi, reel sektöre bir can suyu niteliği taşıyor" dedi.

"Olumsuz etki azalacak"

Başkan Kozuva "KOBİ'lerin kredi borçlarının ertelenmesi, KGF limitlerinin artırılması, temerrüde düşen firmalara mücbir sebep kaydı düşülmesi, ihracatçının desteklenmesi ve çeşitli sektörlerde KDV ve SGK primlerinin ertelenmesi tedbirinin hem piyasada nakit akışını artıracağına hem de bu tedbirlerle nakit akışı bozulan firmalar üzerindeki olumsuz etkinin azalacağına inanıyoruz. Tüm dünyayı saran bu kriz karşısında devlet, vatandaş, iş dünyası ve finans sektörüyle omuz omuza çalışmalı, bu dörtlü iş birliğini her zamankinden daha güçlü kılmalıyız. İş dünyası olarak üzerimize düşeni yapacağız. Koronavirüsten toplumsal dayanışmayla korunacağımıza ve kurtulacağımıza inanıyoruz" sözlerini kaydetti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA