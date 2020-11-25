Kozan'ın kalkınması için Ankara'dalar

Adana'nın Kozan ilçesinin kalkınmada öncelikli kent konumuna gelebilmesi için çalışmalar sürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinin kalkınmada öncelikli kent konumuna gelebilmesi için çalışmalar sürüyor.

Adana Milletvekilleri Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, Organize Sanayi Bölge Müdürü Fatih Aydın ve Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ettiler. Kozan bölgesinin kalkınmada öncelikli ilçe konumuna getirilmesi noktasında Bakan Varank'a sunum yapıldı.

Bakan Varank, Kozan'dan giden heyete yakın ilgi gösterdi. Yapılacak olan çalışma ile ilgili olarak çalışmaların hızlandırılacağı kaydedildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı