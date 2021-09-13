Kozan'da arıcılar çam balı üretimi için harekete geçti - Haberler Ekonomi
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Kozan'da arıcılar çam balı üretimi için harekete geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kozan'da arıcılar çam balı üretimi için harekete geçti

Adana'nın Kozan ilçesinde mezla balı ile markalaşan arıcılar, narenciye balının ardından çam balı üretmek için harekete geçti.

Adana'nın Kozan ilçesinde mezla balı ile markalaşan arıcılar, narenciye balının ardından çam balı üretmek için harekete geçti.

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili ve yönetim kurulu üyeleri Türkiye'nin bal ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan ve 1440 üye ile en büyük bal kooperatifi olan Binboğa Bal Kooperatifini ziyaret etti.

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ve yönetim kurulu ile de bir araya gelen Doğru, Kozan ve çevresinde bal ve sanayi alanındaki yatırımlarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Doğru, " İlçemizde yanan ormanlar ile birlikte çam balı daha kıymetli hale geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile bal üretimiyle ilgili çalışmalar üzerine görüşmeler yapacağız. Adana'da bal ve balcılık noktasında lider konumundayız. Covid 19 salgın döneminde bal tüketimi artmışken sağlıklı balın tüketiciye ulaşması ülkemiz ve bizler için çok değerli bir yatırımdır" dedi.

Binboğa Bal Kooperatifi Başkanı Emrah Zararsız ise, Türkiye'nin bal ihtiyacının yüzde 40'nın Kozan ve çevresindeki aracılardan karşılandığını belirterek, "Çam balı üretimi düştüğünü vekilimizi ilettik. Basra böcekleri Muğla ve Aydın yöresinde bulunuyordu. Eğer bu böceklerle bölgemizdeki çamlarda aşılama yaparsak hem yüzde 50 düşen çam balı üretimini arttırmış olacağız hem de bölgemizde kaliteli çam balı üretimi yapmış olacağız" diye konuştu. - ADANA

Kozan'da arıcılar çam balı üretimi için harekete geçti

Kozan'da arıcılar çam balı üretimi için harekete geçti

Kozan'da arıcılar çam balı üretimi için harekete geçti

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Kozan'da arıcılar çam balı üretimi için harekete geçti - Haberler Ekonomi
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