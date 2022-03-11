Köyceğiz'de orman şehitleri için kano yarışları düzenlenecek

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenecek olan yarışlar için Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ı makamında ziyaret etti.

Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Köyceğiz'de 30-31 Mart -01 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak olan Köyceğiz Belediyesi Orman Şehitleri Bahar Kupası ve Milli Takım Seçme Yarışları hakkında Başkanlık makamında bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Ceylan, nezaketlerinden dolayı teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Kano Federasyon Başkanı Alper Cavit Kabakçı da yaptığı konuşmada "Yılın 6 ayı Köyceğiz'de Milli Takımımız ile faaliyetlerde bulunmaktayız. Şirin ilçe Köyceğiz'de Federasyon olarak burada bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Faaliyetlerimizi birlikte yürüttüğümüz Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'a teşekkürlerimi sunarım" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor