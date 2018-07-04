Köy Yolları Asfaltlanıyor

Sivas'ta köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Valisi Davut Gül, Sivas İl Özel İdaresi tarafından köy yolları standartlarının iyileştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2018 yılı KÖYDES yatırım programında yer alan ve çalışmalarının yapıldığı, Tepeönü-Armutlu grup köy yolundaki sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Bölgedeki çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya'dan bilgi alan Gül, işçilerle de bir süre sohbet etti. Vali Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatları doğrultusunda Kırsal Altyapıyı Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında köy yollarına bu yıl ilk kez sıcak asfalt yapılmaya başlandığını belirtti.

Armutlu grup yolunda KÖYDES finansmanıyla 8 kilometrelik yol yapıldığını aktaran Gül, "Bu yolu 18 köyümüz kullanacak, amacımız şehirde olan her şeyin köylerde de olması. Vatandaşımız her şeyin iyisine layık, imkan ve finansman buldukça grup yollarından başlayarak nüfusu fazla olan köylere olabildiğince sıcak asfalt yapacağız. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, kazasız-belasız bir iş sezonu diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tepeönü - Armutlu grup yolunun 8 kilometresinin sıcak asfaltının 2018 yılı içerisinde tamamlanacağını aktaran Gül, "Önceki yıllarda genişletme çalışmaları yapılan yolda 15 santimetre kalınlığında ve ortalama 8 metre genişliğinde plentmisk temel ile 8 santimetre sıkıştırılmış kalınlıkta ve 7,20 metre genişliğinde BSK çalışmaları başlamış olup, çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2018 yılı yatırım programında yer alan 157 kilometre asfalt kaplama işine ilaveten, çeşitli nedenlerle hasar gören köy yollarında toplamda 200 kilometre asfalt yapımı çalışmasının da yapıldığı belirtildi.