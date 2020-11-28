Köy muhtarı cinayetinde baba-oğul tutuklandı
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Köy muhtarı cinayetinde baba-oğul tutuklandı

28.11.2020 17:28 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:32
Köy muhtarı cinayetinde baba-oğul tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Aksungur Köyü Muhtarı Mehmet Başalan'ı su meselesi nedeniyle çıkan kavgada pompalı tüfekle vurarak öldüren Atakan B. ve babası Tuncay B. tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Aksungur Köyü Muhtarı Mehmet Başalan'ı su meselesi nedeniyle çıkan kavgada pompalı tüfekle vurarak öldüren Atakan B. ve babası Tuncay B. tutuklandı.

Olay sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Atakan B. ve babası Tuncay B. işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Atakan B. ve babası Tuncay B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne oldu?

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Aksungur köyünde su problemi nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Atakan B., köy muhtarı Başalan'a pompalı tüfekle ateş etmişti. Pompalı tüfekten çıkan kurşundan yara alan Muhtar Başalan, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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