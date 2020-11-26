Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

26.11.2020 21:13 | Son Güncelleme: 26.11.2020 21:17
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 61 milyon 90 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 433 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 42 milyon 288 bine ulaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 61 milyon 90 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 433 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 42 milyon 288 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 13 milyon 147 bini, Hindistan'da 9 milyon 288 bini, Brezilya'da 6 milyon 166 bini ve Rusya'da 2 milyon 187 bini geçti.

ABD Yüksek Mahkemesi, New York eyaletinde salgın nedeniyle ibadethanelere getirilen kişi kısıtlamasını iptal etti.

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Hindistan, uluslararası ticari uçuşların 31 Aralık'a kadar yapılmayacağını duyurdu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 29 Kasım'a kadar alınan bazı tedbirlerin süresi 15 Ocak'a kadar uzatıldı.

İngiltere'de salgın nedeniyle uygulanan karantinanın 2 Aralık'ta sona ermesinin ile ülkede 23 milyondan fazla kişinin, katı kısıtlamaların bulunduğu "yüksek alarm" kademesinde yaşamak zorunda kalacağı bildirildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, salgın kısıtlamalarının 20 Aralık'a kadar uzatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Ukrayna'da son 24 saatte 15 bin 331 kişide virüs tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı 677 bin 189'a çıktı.

Yunanistan'da salgın nedeniyle 30 Kasım'a kadar sürecek genel karantina uygulamasının bir hafta uzatılacağı bildirildi. Ülkede memurlar ile gemi, sivil havacılık ve basın çalışanları, daha iyi çalışma şartları talep ederek, salgına karşı alınan tedbirlerin yetersizliğini protesto etti.

Gürcistan'da 28 Kasım'dan 1 Şubat 2021'e kadar devam edecek yeni yasaklar getirildi. Başbakan Giorgi Gakharia, 28 Kasım'dan itibaren ülke genelinde 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti. Tüm alışveriş merkezleri, restoran ve kafelerin kapanacağını belirten Gakharia, toplu taşıma ve şehirler arası ulaşım araçlarının durdurulacağını bildirdi.

Kayak merkezlerinin 1 Şubat'a kadar açılmayacağı, buradaki otellerin ise sadece Kovid-19 hastalarının tedavisi veya karantina alanı olarak kullanılmasına izin verileceğini kaydeden Gakharia, bu süreç içinde spor salonlarıyla yüzme havuzlarının da kapalı kalacağını, her türlü konferans, eğlence faaliyeti, spor ve kültürel aktivitelerin de durdurulacağını bildirdi.

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Elvira Surabaldiyeva, devlet kurumlarında ve yerel yönetimlerde yılbaşı etkinlikleri düzenlenmesinin yasaklandığını açıkladı.

Sırbistan'da artan vaka sayıları nedeniyle ortaokul ve lise öğrencilerinin dönem sonuna kadar eğitimlerine uzaktan devam etmelerine karar verildi.

Japonya'da vaka sayısındaki artış hızının önlenmemesi halinde yeni yıl öncesi olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının yürürlüğe girebileceği kaydedildi.

Tokyo Metropol Valiliği, hafta sonundan itibaren 23 idari bölgede 20 gün süreyle restoran, bar ve karaoke salonlarının en geç 22.00'de kapatılmasını istedi.

Sudan eski Başbakanı ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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