HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kovid-19 ilacının yerli sentezi haziranda tamamlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisinde kullanılan ilacın yerli sentezinin haziran ayında tamamlanacağını bildirdi.

Kovid-19 ilacının yerli sentezi haziranda tamamlanacak
15.05.2020 18:28 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:28

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisinde kullanılan ilacın yerli sentezinin haziran ayında tamamlanacağını bildirdi.

Varank, TRT Haber kanalında katıldığı programda, Kovid-19'a yönelik geliştirilen aşı, ilaç tanı kiti çalışmaları ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Aşı konusunda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile salgın öncesinde ülkedeki üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel firmalarla beraber 2 konsorsiyum oluşturduklarını hatırlatan Varank, bu 2 konsorsiyumu "Kovid-19 Türkiye Platformu" adı altında topladıklarını anlattı.

Platform altında şu anda 17 projenin desteklendiğini bildiren Varank, "Bu 17 projenin 8'i aşıyla ilgili. Şu anda 3 projede hayvan deneyleri aşamasındayız, bir tanesinde hocamız hayvan deneylerine başladı. Yıl sonunda en azından insan deneylerine geçebileceğimiz aşı alternatiflerinin elimizde olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"Yerli Kovid-19 ilacı haziran'da tamamlanacak"

Aşının yanında ilaçla ilgili projelerin de olduğunu, Türk bilim insanlarının çalışmalara başlamadan önce çeşitli taramalar yaptıklarını ve güzel gelişmeler kaydedildiğini dile getiren Varank, "Bu hastalığın tedavisinde şu anda Sağlık Bakanlığımızın kullandığı ve Bakanımızın da bizzat 'tedavide işe yarıyor' dediği bir ilacın, yerli sentezini haziran ayı gibi tamamlamış olacağız. Böylece şu anda ithal ettiğimiz, dışarıya bağımlı olduğumuz bir ilacı, yerli sentezle üretmeye başlayacağız." açıklamasında bulundu.

Tanı kitleri konusunda, TÜBİTAK Hızlı Destek Programıy proje çağrısına çıktıklarını belirten Varank, burada 10 projeyi destekleme kararı aldıklarını söyledi.

Firmaların projeleri hakkında bilgi veren Varank, 30 dakikada netice veren testler üzerinde çalışıldığını ve haziran ayında prototiplerin çıkacağını kaydetti. Türkiye'de polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi üretibilen 13 firma olduğuna dikkati çeken Varank, bunların 50 ülkeye ihracat yaptığını bildirdi.

"Bez maske standartı almak için TSE'ye 9 firma başvurdu"

Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) bez maske standartları hakkında da bilgi veren Varank, maskenin üretim, kullanım, yıkama ve imhasıyla ilgili detayları aktardı.

Bez maskenin TSE standartlarına uygun olabilmesi için en az 5 kez yıkanabilir olması, keskin kenarları bulunmaması, ciltle temas halinde risk taşımaması, en az 4 saat takılabiliyor olması, bakteri filitrasyon oranının yüzde 90'ın üzerinde olması, solunabilirlik oranının yüzde 60'ın altında olmaması gibi pek çok şartı taşıması gerektiğinin altını çizen Varank, bugün itibariyle 9 firmanın TSE'ye başvurduğunu aktardı.

Firmalar başvuru yaptığında, TSE uzmanlarının önce üretim tesislerini denetleyeceğini, ardından 6 gün süren maske testlerinin başlayacağını kaydeden Varank, vatandaşların TSE belgeli maskeleri güvenle satın alıp kullanabileceklerini vurguladı.

Sanayi kuruluşlarına referans olmazı için kılavuz hazırladıklarını ifade eden Varank, şöyle devam etti:

"TSE ile sanayi kuruluşları için 'Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu' adında bir belge hazırladık, gelecek hafta pazartesi günü yayınlanacak. Bu kılavuzla birlikte yeni bir belgelendirme faaliyetine de başlayacağız. Sanayi kuruluşlarını denetleyeceğiz ve bir belge vereceğiz. Diyeceğiz ki 'Bu kuruluş enfeksiyona karşı güvenli bir tesis'. Bundan sonraki süreçte özellikle uluslararası ticarette bu tip belgelendirmeler çok ön plana çıkacak. Dolayısıyla burada öncü bir hareket başlatmış oluyoruz. Sanayi kuruluşlarımızdan başlayarak, böyle bir belgelendirme faaliyetine başlayacağız ve bunu her alana yaymayı düşünüyoruz."

"Bayram sonrasında üretim kapasitesi aratacak"

Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin gelişmelere de değinen Varank, ortak girişim grubuyla sürekli iletişim halinde olduklarını ve ciddi bir aksama olmadığını, sürecin planlanan şekilde devam ettiğini söyledi.

Varank, "milli teknoloji hamlesi" mottosuyla hareket ettiklerini vurgulayarak, Türkiye'nin bundan sonra sadece teknolojiyi kullanan değil aynı zamanda üretebilen de bir ülke olmasını istediklerini vurguladı.

Türkiye'nin salgınla mücadeleyi başarılı şekilde yürüttüğünü dile getiren Varank, "Salgınla mücadeleyi Cumhurbaşkanımız liderliğinde müthiş bir koordinasyon içinde yürütüyoruz. Sağlık sistemimiz kurulu alt yapısıyla dünyadaki en başarılı sağlık sistemlerinden biri. Amacımız bundan sonra katma değerli üretimle yola devam etmek ve her alanda kendi kendine yeten bir ülke olmak." şeklinde konuştu.

Sanayi üretim endeksinin bekledikleri şekilde düşük geldiğini aktaran Varank, "Özellikle bayram sonrasında uluslararası piyasaların açılmasıyla ve salgının yayılım hızının normalleşmesiyle birlikte, üretim kapasitelerinin artacağını öngörüyoruz. İnşallah bayram sonrasında kapasite oranları ciddi şekilde artmaya başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor Ekonomi
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı Ekonomi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu Ekonomi
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar Ekonomi
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu Ekonomi
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti
Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı
Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı
Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Berat Albayrak Mustafa Şentop Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Neva Tarkan Cem Yılmaz Sinem Kobal
Spor Ali Koç Metin Oktay Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Karar Futbol Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Kovid-19 ilacının yerli sentezi haziranda tamamlanacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 20:00:13. #1.14#
title