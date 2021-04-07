Kötü sonuçlara tahammülü kalmayan Fatih Terim, idmanda takıma patladı

Karagümrük maçına hazırlanan Galatasaray, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duran Fatih Terim, topla gereksiz vakit geçirmelere ve bireysel hata yapan oyunculara patladı. Terim'in idmanda gergin olduğu ve oyunculara adeta nefes aldırmadığı bildirildi.