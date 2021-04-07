Kötü sonuçlara tahammülü kalmayan Fatih Terim, idmanda takıma patladı
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Kötü sonuçlara tahammülü kalmayan Fatih Terim, idmanda takıma patladı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Karagümrük maçına hazırlanan Galatasaray, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duran Fatih Terim, topla gereksiz vakit geçirmelere ve bireysel hata yapan oyunculara patladı. Terim'in idmanda gergin olduğu ve oyunculara adeta nefes aldırmadığı bildirildi.

Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde Galatasaray'ın Karagümrük maçı hazırlıklarına devam edildi. Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde Terim yönetiminde savunma ve hücum organizasyonları üzerine duruldu, bir taktik çalışma gerçekleştirildi.

"DİKKAT DİKKAT DİKKAT!"

Terim, topla fazla vakit geçirmelere ve bireysel hatalara çok öfkelendi. Yapılan pas hataları sonrası oyunu sık sık durduran Terim'in, "Dikkat et, dikkat dikkat!" şeklinde uyarı yaptığı aktarıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Kötü sonuçlara tahammülü kalmayan Fatih Terim, idmanda takıma patladı
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Ömer Özarslan
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