Kosova'da Uçk Etkisi Sürüyor

Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) siyasi liderlerinin devletin üst kademelerine seçilmelerinin ardından, "Kosova'nın yönetimi UÇK'lıların elinde" yorumları gündeme geldi.

Kosova'da Uçk Etkisi Sürüyor

Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) siyasi liderlerinin devletin üst kademelerine seçilmelerinin ardından, "Kosova'nın yönetimi UÇK'lıların elinde" yorumları gündeme geldi.

Kaynak: Dunya.com