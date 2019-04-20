Kosova, 110 Kişiden Oluşan Işid Mensubu Vatandaşlarını ve Ailelerini Ülkeye Getirdi

Kosova, 110 Kişiden Oluşan Işid Mensubu Vatandaşlarını ve Ailelerini Ülkeye Getirdi

Kosova hükümeti, IŞİD saflarında savaşan militanlar ile bu kişilerin aile ve çocuklarından oluşan 110 vatandaşını ülkeye geri getirdi

Kosova, 110 Kişiden Oluşan Işid Mensubu Vatandaşlarını ve Ailelerini Ülkeye Getirdi

Kosova hükümeti, IŞİD saflarında savaşan militanlar ve bu kişilerin aile ve çocuklarından oluşan 110 vatandaşını ülkeye getirdi.

Kosova Adalet Bakanı Abelard Tahiri, "Hükümetimiz bu sabah Amerika Birleşik Devletleri'nin de yardımı ile Suriye'den iade edilen 110 vatandaşı, hassas bir operasyon kapsamında ülkeye getirdi." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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