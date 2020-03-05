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Koronavirüsün ticari etkilerine karşı tampon bölge önlemi

Türkiye'nin koronavirüs salgını nedeniyle Irak ve İran sınır kapılarını kapatması ile ticarette sıkıntı yaşandığını kaydeden AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, ilişkilerin sürebilmesi konusunda Ticaret Bakanlığı'yla 'tampon lojistik bölgeler' kurulması için çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

05.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:54
Koronavirüsün ticari etkilerine karşı tampon bölge önlemi

'nin koronavirüs salgını nedeniyle ve sınır kapılarını kapatması ile ticarette sıkıntı yaşandığını kaydeden AKİB Koordinatör Başkanı , ilişkilerin sürebilmesi konusunda Ticaret Bakanlığı'yla 'tampon lojistik bölgeler' kurulması için çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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