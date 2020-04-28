Koronavirüsü yenen milli eğitim müdüründen immün plazma bağışı
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Koronavirüsü yenen milli eğitim müdüründen immün plazma bağışı

AYDIN Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, 3 Nisan'da kendisinde tespit edilen koronavirüsü yendikten sonra 14 günlük karantina süresini de tamamladı.

Koronavirüsü yenen milli eğitim müdüründen immün plazma bağışı
28.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:12

AYDIN Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, 3 Nisan'da kendisinde tespit edilen koronavirüsü yendikten sonra 14 günlük karantina süresini de tamamladı. Okumuş, 'Covid-19' hastaları için immün plazma bağışında bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un, 3 Nisan Cuma günü yüksek ateşle gittiği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Hastanedeki koronavirüs tedavisinin ardından iyileşen Okumuş, 10 Nisan'da taburcu edilirken, 14 günlük karantina süreci için evine geçti. Bu süreyi de tamamlayan Seyfullah Okumuş, bugün Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne giderek, 'Covid-19' immün plazma bağışında bulundu. Okumuş, "Bir insanın hayatını kurtarmanın tüm insanların hayatını kurtarmak gibi olacağını düşünüyorum. Bu konuda hazırım. Vatandaşlarıma tavsiyelerim. Kesinlikle alınan karar ve tedbirlere uysunlar. İşleri olmadan kesinlikle evlerinden dışarı çıkmasınlar. Kurallara uysunlar, sosyal mesafeye dikkat etsinler. Evde bile maskesiz dolaşmasınlar" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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