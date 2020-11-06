Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi

Birçok ülke koronavirüs salgını ile mücadele ederken Avustralya yeni vakaları ve Covid-19 kaynaklı ölümleri durma noktasına getirdi. Örnek gösterilen bu başarı tablosunun ardından ülkede hayat normale dönmeye başladı.

Dünyanın önde gelen ülkeleri koronavirüs salgını ile ikinci dalga mücadelesi verirken 26 milyon nüfuslu Avustralya, almış olduğu önlemler sayesinde virüsün yayılımını tamamen durdurmayı başardı.

30 EKİM'DEN BU YANA YENİ VAKA ÇIKMIYOR

Toplamda ise 27 bin 643 vakanın görüldüğü Avustralya'da Covid-19 nedenli ölümlerin sayısı ise 907. Covid-19 nedeniyle hastanelerde toplam 18 kişi yatarak tedavi görürken bunlardan yalnızca biri yoğun bakımda. Melbourne'de ise 30 Ekim'den bu yana yeni vaka çıkmıyor.

MAÇI 37 BİN KİŞİ İZLEDİ

Yeni vakaların çıkmaması üzerine hayatın normalleşmeye başladığı ülkede Ulusal Ragbi Ligi'nde Grand Final maçında Melbourne Storm, Penrith Panters'ı yenerken 80 bin kişilik ANZ Stadium'da tribünlerde 37 bin 303 taraftar vardı.

NEDİR BU BAŞARININ SIRRI?

Avustralya'nın bu başarısının arkasında özellikle Avrupa'ya kıyasla çok daha hızlı ve sert bir şekilde uyguladığı sınırları kapatma politikası var. Bununla birlikte ABD'nin uygulamasının aksine Avustralya, ülke içinde de seyahat kısıtlaması getirdi ve eyaletlerin büyük bir kısmı kendi sınırlarını da büyük ölçüde kapattı.

HALK UYARILARI DİKKATE ALDI

İkinci büyük faktör de Avustralya halkının virüsle ilgili algısını ve salgının ciddiyetini kavramasını sağlayan yaklaşım oldu. Halk, iki dünya savaşında bile kaybetmediği sivil özgürlüklerinden mahrum kalma korkusuyla karşı karşıya gelirken University of New South Wales'te epidemiyolojist olarak görev yapan ve aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'ne danışmanlık yapan Marylouise McLaws, "Halka şunu dedik: Bu çok ciddi bir durum ve sizden de işbirliği ve dayanışma istiyoruz" sözleriyle virüsü nasıl dize getirdiklerinin de özetlemiş oluyor.