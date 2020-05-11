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Koronavirüsten temizlenen Faroe Adaları'nda futbol ligleri yeniden start aldı

Hükumetin 22 Nisan'dan beri yeni bir vakanın olmadığını açıkladığı ve koronavirüs salgınından tamamen kurtulan Faroe Adaları'nda, futbol maçları yeniden başladı.

Koronavirüsten temizlenen Faroe Adaları'nda futbol ligleri yeniden start aldı
11.05.2020 17:36 | Son Güncelleme: 11.05.2020 17:42

Avrupa ve dünyada tüm spor etkinliklerinin askıya alınmasına neden olan koronavirüs, Kuzey Atlantik'te yer alan Faroe Adaları'nı tamamen terkedince futbol maçlarına verilen ara sona erdi.

Hükumet, adaların Covid-19 salgınından tam anlamıyla kurtulduğunu ilan ederken hastalığa maruz kalan 187 kişinin sağlığına kavuştuğu duyuruldu.

Faroe Adaları'nda son olarak 22 Nisan'da pozitif vakaya rastlanırken Başbkakan Steig Nielsen, "Ulus olarak diğer ülkelerin başarısını yakaladık. Toplum olarak başardıklarımız için minnettar ve gurur duymalıyız. Yakında bu anormal koşullar altında olabildiğince normal günlük yaşama dönebileceğiz" ifadelerini kullandı.

MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANDI

12 Mart'tan itibaren önlem alınan adada resmi bir karantina süreci yaşanmadı ancak virüsün yayılmasını kontrol etmek için 'yavaşlama' olarak tanımlanan bazı önlemler alınmıştı. 10 takımın bulunduğu ligde sezonun kalan maçları yeniden başlatılırken tribünlerde seyirci yer almadı ve federasyonun belirlediği sağlık protokolleri uygulandı.

Sağlık kurallarına göre futbolcular, gol sonrası birbirine sarılmadı, maçta sahaya tükürülmedi, eller yüze götürülmedi. Devre arasında ellerini yıkayan futbolcular, su şişelerini de bireysel olarak kullandı.

Norveç ve Danimarka başta olmak üzere birçok ülke Faroe Adaları'nın yayın haklarını satın alırken kulüpler 1 aydır tam kadro antrenmanlarına devam ediyordu.

Koronavirüsten temizlenen Faroe Adaları'nda futbol ligleri yeniden start aldı
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