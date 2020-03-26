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Ekonomi

Koronavirüslerle ilgili bin 700 patent dokümanı var

Küresel yayılım alanı her geçen gün artan koronavirüs ve türevleriyle ilgili çalışmalara virüs küresel bir kriz haline gelmeden başlandığı açıklandı.

26.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:16
Koronavirüslerle ilgili bin 700 patent dokümanı var

Küresel yayılım alanı her geçen gün artan koronavirüs ve türevleriyle ilgili çalışmalara virüs küresel bir kriz haline gelmeden başlandığı açıklandı. Bu bağlamda koronavirüs ve türevlerine ilişkin bin 700 doküman bulunduğu bildirildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (kovid-19), özellikle insan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturmakla birlikte hijyen, maske ve dezenfekte alanında hem üretimin hem de bu konudaki spekülasyonların artmasına neden oldu.

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, yeni tip koronavirüs vakalarından ayrı olarak genel anlamdaki koronavirüse ilişkin önceki yıllarda birtakım patent başvurularının mevcut olduğunu söyleyerek, "Bu dönemde krizi fırsata çevirmek amacıyla yapılan çok sayıda marka başvurusu bulunuyor. Diğer taraftan asıl spekülasyonlara konu olan aşı ve tedavi yöntemleri ile ilgili gerçekleştirilen yeni patent başvuruları henüz gizemini koruyor. Geçmişte yapılmış patentlere göz attığımızda çok sayıda buluşa imza atıldığı görülüyor." dedi

Patentlerin doğru incelendiğinde birer istihbarat aracı olduğunun altını çizen Akbulut, "Dünyadaki kayıtlı teknik bilginin yüzde 80'ine patent veri tabanlarından ulaşabilirsiniz. Günümüzde patent sisteminin buluş sahibine sağladığı yayın erteleme hakkı sebebi ile özellikle son bir-iki yılda yapılan başvuruları henüz görmemekteyiz. Biraz geriye gidip 2018 yılı öncesinde baktığımızda ise koronavirüs aşı ve tedavi yöntemleri ile ilgili yayına çıkmış ve hatta patent belgesi almış birçok buluşu görebilme inceleyebilme şansına sahibiz." diye konuştu.

Virüs kriz haline gelmeden en yeni çalışma 10 Eylül 2018 tarihinde yapıldı

Koronavirüs için geliştirilen ve tedavi ediciliği kanıtlanmış henüz bilinen bir aşı veya ilaç bulunmadığını kaydeden Patent Mühendisi ve İnovasyon Danışmanı Süleyman Eryılmaz şunları kaydetti: "Koronavirüsleri için daha önceden yapılan aşı çalışmalarına, yapılan patent başvuruları çerçevesinden bakıldığında bin 700 civarı patent dokümanına ulaşılmakta. Bu dokümanlar içerisinde en yenilerinin Güney Kore'de 10 Eylül 2018 tarihinde yapılmıştır. Patentte, koronavirüsün, özellikle Ortadoğu solunum sendromu-koronavirüsün (MERS-CoV) neden olduğu solunum yolu viralenfeksiyöz hastalığının tedavisinde kullanılan bir madde olarak izoksazol türevi bileşik; bunun farmasötik olarak kabul edilebilir bir türevi; bunun bir hazırlanması için süreci; ve bir aktif bileşen olarak bu bileşiği içeren koronavirüs enfeksiyonunun tedavisi için farmasötik bir bileşimden bahsedilmektedir. Bu doküman Kore'yle sınırlı kalmayıp aynı zamanda uluslararası patent başvurusu da yapılarak yayınlanmıştır." bilgisini verdi

Çeşitli tiplerle ilgili çalışmalar devam etmiş

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı tarafından başvurusu yapılan bir başka patent başvurusunun ise 25 Ekim 2017 tarihinde yapıldığını kaydeden Eryılmaz, "Yayınlanmış olan patent, koronavirüs enfeksiyonunu tedavi etme veya önleme yönteminde bir prefüzyon konformasyonunda stabilize edilen Coronavirus S ektodolantrimerleri, bu proteinleri kodlayan nükleik asit molekülleri ve vektörleri ve bunların kullanım ve üretim yöntemlerini açıklıyor." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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