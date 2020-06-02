Koronavirüse yakalanan üreticinin çayını komşuları topladı RİZE'nin Çayeli ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan çay üreticisinin hasadı, bir araya gelen köylüler tarafından yapıldı.

RİZE'nin Çayeli ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan çay üreticisinin hasadı, bir araya gelen köylüler tarafından yapıldı.

Koronavirüs nedeniyle çay üreticilerine seyahat kısıtlaması engelinin kaldırılmasıyla memleketi Çayeli'nin Derecik köyüne gelen Mahmut Ofluoğlu'na, koronavirüs testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Ofluoğlu, tedaviye alındı. Çay hasadını yapamayan Ofluoğlu için komşuları devreye girdi. Köy muhtarı Ramazan Küçüksarı ve köylüler, Ofluoğlu'nun çayını topladı. Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk de tarlaya girerek, köylülere destek verdi.

'ÇAYINI HASAT ETTİK'Birlik ve beraberliği bu günlerde sık hatırlanması gerektiğini belirten Muhtar Ramazan Sarı, "Uzun zaman önce köyümüzde olan birlik beraberlik yok olmuştu. Çayeli kaymakamız bizi aradı ve köylüye yardım edilmesi konusunda bizi uyardı. Bizde birlikte hastalanan abimizin bahçesine girdik. 8-9 kişi çayını hasat ettik. İnşallah çayını bitirip, kendisine bir faydamız dokunur. Hastamıza şifa diliyorum" dedi.'ZOR GÜNÜMÜZDE BİZE DESTEK OLDULAR'

Mahmut Ofluoğlu'nun kardeşi Harun Ofluoğlu da "Kardeşim koronavirüse yakalandı. Kaymakamımız vesile oldu, köylü yardım etti. Geldik tarlaya, çayını kesmeye başladık. Allah hepsinden razı olsun. Bu zor günümüzde bize destek oldular. Hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA