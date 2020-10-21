Koronavirüse yakalanan Ronaldo tarzını değiştirdi, uzayan saçlarını kazıdı
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Koronavirüse yakalanan Ronaldo tarzını değiştirdi, uzayan saçlarını kazıdı

21.10.2020 16:23 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:43

Koronavirüse yakalanan Juventus'un yıldız ismi Ronaldo, karantinada olduğu evinde çalışmalarını sürdürürken tarz değişikliğine gitti. Saçlarını kazıyan Portekizli oyuncu, sosyal medyada paylaştığı video ile ilgi odağı oldu.

Juventus'un Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmış ve kendini izole ederek evinde karantinaya girmişti. 35 yaşındaki oyuncu, evinde çalışmalarını sürdürürken, yeni imajıyla dikkat çekti.

Evinde fitness bisikletiyle çalışırken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Portekizli yıldızın uzayan saçlarını kazıdığı ve sıfıra yakın bir saç tarzı belirlediği görüldü. Ronaldo, çalışması esnasında çalan şarkıyla dans etmeyi de ihmal etmedi.

Koronavirüse yakalanan Ronaldo tarzını değiştirdi, uzayan saçlarını kazıdı

"HAYATTA BAŞARI, AŞTIĞINIZ ENGELLERLE ÖLÇÜLÜR"

Ronaldo paylaştığı videoya "Hayatta başarı; başardığınız şeyle değil, aştığınız engellerle ölçülür" mesajını da ekledi. Portekizli süper yıldızın bu paylaşımı, kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Torino Halk Sağlığı Merkezi, koronavirüs önlemlerine uymayarak milli takım kampı için otelden ayrılarak şehri terk eden Cristiano Ronaldo, Pablo Dybala, Juan Cuadrado ve Danilo hakkında şikayette bulunmuş ve tüm futbolcular için ilgili makamlara şikayet dilekçesi yazdıklarını ifade etmişti.

Koronavirüse yakalanan Ronaldo tarzını değiştirdi, uzayan saçlarını kazıdı

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Haber Yorumları (2)
DE: Adam gibi adam.
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BERBER: adam berbere gidemediğinden kesmiş kesin
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500
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